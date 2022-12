Το τέλος του παραμυθιού...

Γιώργος Στογιάννος

Μαγεία. Έπος. Ραψωδία. Πώς αλλιώς μπορεί να περιγράψει κανείς το τέλος της παραμυθένιας καριέρας του «Χρυσού» βασιλιά της Αργεντινής;

Αυτό που ζήσαμε σήμερα το δίωρο του τελικού δεν έχει προηγούμενο. Μπορούσε κάποιος να σκεφτεί καλύτερο τέλος για τον κορυφαίο παίκτη της εικοσαετίας; Δύο γκολ, εύστοχο πέναλτι στην «ρώσικη ρουλέτα» του τελικού. Πήρε από το χέρι το αουτσάιντερ, την Αργεντινή και την έχρισε, αυτό που τον κατηγορούσαν ότι δεν θα κάνει ποτέ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε αυτή την ηλικία, 35 χρονών, που οι σωματικές αντοχές δεν είναι και στην καλύτερή δυνατή τους κατάσταση, πέτυχε αυτό που πριν την έναρξη του Μουντιάλ φάνταζε δύσκολο και μετά το τέλος του πρώτου αγώνα και το «χαστούκι» από την Σαουδική Αραβία αδύνατο. Ξαναέβγαλε τους συμπατριώτες του, στους δρόμους της Αργεντινής να γιορτάζουν την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου.

