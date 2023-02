Ο Νταντσένκο υπέστη τριπλή ανακοπή στην προπόνηση της Ζόρια

Ο Όλεγκ Νταντσένκο, ο οποίος αγωνίζεται δανεικός από την ΑΕΚ στη Ζόρια, υπέστη τριπλή ανακοπή κατά τη διάρκεια της προπόνησης και οι γιατροί τον επανέφεραν με απινιδωτή, με τον 28χρονο άσο να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή στην εντατική.

Όπως αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ ο Ουκρανός μπακ υπέστη τριπλή ανακοπή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Ρώσων στην Τουρκία και σώθηκε χάρη στην επέμβαση Αυστριακών γιατρών που τον επανέφεραν με απινιδωτή.

Αυτή τη στιγμή ο Νταντσένκο νοσηλεύεται στην εντατική, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες αναφορικά με την υγεία του, ενώ η Ζόρια δεν έχει σχολιάσει κάτι για την κατάστασή του.

Αυτό είναι ακόμη ένα χτύπημα της μοίρας που δέχεται ο Νταντσένκο, ο οποίος ως γνωστόν έχασε τη γυναίκα του σε τροχαίο στην Ουκρανία τον Ιανουάριο του 2022, την ίδια μέρα που ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Ζόρια.

ZORYA PLAYER SUFFERS HEART ATTACK 🫀



TaToTake reports that Zorya full back Oleh Danchenko collapsed at the UPL club’s 🇹🇷 training camp yday



His heart stopped beating 3 times before he was resuscitated by a defibrillator



He’s now in hospital & awaiting diagnosis or operation pic.twitter.com/YIlzutv7Z3