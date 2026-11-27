Οι παίκτες του Άρη προπονήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (27/11) στο «Κλεάνθης Βικελίδης» συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (29/11, 19:00, Novasports 2 League), στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στα ευχάριστα νέα για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο Μάνου Γκαρθία προπονήθηκε κανονικά. Ο 28χρονος Ισπανός μέσος, που επέστρεψε στον Άρη μετά τη θητεία του στη MLS, έχει να αγωνιστεί από τις 19 Σεπτεμβρίου και το ντέρμπι με τον Ηρακλή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr