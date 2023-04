Ακόμη ένα γκολ από τον Διαμαντάκο στην Ινδία

Ακόμη ένα γκολ πέτυχε στην Ινδία ο Δημήτρης Διαμαντάκος!



O έμπειρος στράικερ, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε ηγέτης της Κεράλα Μπλάστερς, βρήκε δίχτυα με κεφαλιά στο ματς με την Μπενγκαλούρου για το Super Cup της Ινδίας, φτάνοντας τα 12 γκολ την εφετινή σεζόν.

Με αυτό το τέρμα ο πρώην φορ του Ολυμπιακού ισοφάρισε σε 1-1 και κράτησε την Μπλάστερς στη μάχη της πρόκρισης από τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης.

Some pingball in the box before Diamantakos rose highest to head in the equaliser for @KeralaBlasters #BFCKBFC ⚔️ #HeroSuperCup 🏆 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/GApjpEHUBa