«Έγραψε» ιστορία ο Κέιν στο «διπλό» της Τότεναμ επί της Φούλαμ

Το γκολ που σημείωσε ο Χάρι Κέιν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, στον εν εξελίξει αγώνα της Τότεναμ με τη Φούλαμ στο «Craven Cottage» για την 21η αγωνιστική της Premier League (23/1), ήταν ιστορικής σημασίας και αξίας.

Κι αυτό διότι ο αρχηγός των «σπερς» και της Εθνικής Αγγλίας έφτασε τα 266 γκολ με τη φανέλα της Τότεναμ έπιασε στην κορυφή των αρχι-σκόρερ του λονδρέζικου κλαμπ τον εμβληματικό Τζίμι Γκριβς.

Ο Γκριβς έπαιξε στους «σπερς» από το 1961 έως το 1970, ενώ ο Κέιν έκανε το ντεμπούτο του με την αγγλική ομάδα τον Αύγουστο του 2011. Ο Κέιν έφτασε τα 266 γκολ σε 415 επίσημα ματς, ενώ ο Γκριβς χρειάστηκε 379 αγώνες, για να πετύχει την ίδια επίδοση μέσα σε 9 χρόνια.

I wish to be there 🤍 @HKane Our own. pic.twitter.com/6LGLcjUaJb

Needed a win like that after a tough couple of results. Very proud to level Jimmy Greaves’ record just looking for one more to break it now! pic.twitter.com/wutoucU7tC