Η Ίντερ Μαϊάμι παρουσίασε Μέσι και Μπούσκετς

Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι σε μια εκδήλωση sold-out περίμεναν λόγω καθυστέρησης που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές και ισχυρούς κεραυνούς για να καλωσορίσουν επίσημα τον Λιονέλ Μέσι στην Ίντερ Μαϊάμι την Κυριακή.

I am so hyped to see how Inter Miami can perform with MESSI & Co. https://t.co/m3svCFNNtO — elmcceen_sorare (@ElmcceenG) July 17, 2023

Η τελετή με το όνομα «La PresentaSIon», στο Στάδιο DRV PNK στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα, σηματοδότησε επίσης την επίσημη απόκτηση του πρώην μέσου της Μπαρτσελόνα, Σέρχιο Μπουσκέτς. Ο 35χρονος Ισπανός συμφώνησε με την Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το 2025.

Klabu ya Inter Miami CF imewatangaza wachezaji wake wawili wapya Kiungo Sergio Busquet 🇪🇸 ambaye atavaa jezi namba 5.



Mchezaji bora wa Dunia mwaka uliyopita Lionel Messi 🇦🇷 ambaye naye atavaa jezi namba 10 mgongoni akiwa anakitumikia kikosi cha timu hiyo. pic.twitter.com/oNiqnnFkxu — Michezo (@michezo780tz) July 17, 2023

Ο Μπουσκέτς και ο Μέσι ήταν συμπαίκτες με την Μπαρτσελόνα για 15 σεζόν.

Μόλις παρουσιάστηκε, ο Μέσι μίλησε για λίγο στο πλήθος προτού η ομάδα παίξει ένα βίντεο αφιέρωμα στο οποίο οι Τομ Μπρέιντι, Στέφεν Κάρι, DJ Khaled και Γκλόρια και Εμίλιο Εστεφάν καλωσόρισαν τον Μέσι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Apparently 20k folks braved the rain to see a glimpse of him in person as Inter Miami unveiled Lionel Messi in a lavish presentation.



It was broadcast as an Apple TV exclusive...but there were technical problems (mainly sound apparently) for TV viewers.https://t.co/YBg4FBnaKO — David Yung (@DavidYung) July 17, 2023

«Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο που με στήριξε και μου έδωσε αυτή την αγάπη», είπε ο Μέσι στα Ισπανικά και συνέχισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο Μαϊάμι. Θέλω πολύ να ξεκινήσω τις προπονήσεις. Εχω την ίδια επιθυμία που είχα πάντα να αγωνίζομαι, να κερδίζω και θέλω να βοηθήσω τον σύλλογο να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Inter Miami Introduces Lionel Messi to a Thrilled Sold-Out Crowd https://t.co/7Z48MPVTA3 via @angelnetnews — ANN (@angelnetnews) July 17, 2023

Είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξα να έρθω να παίξω σε αυτή την πόλη με την οικογένειά μου, να επιλέξω αυτό το πρότζεκτ και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα το χαρούμε πολύ, θα περάσουμε καλά και πολύ καλά πράγματα πρόκειται να συμβούν».

Lionel, watching his children as they play ball on the Inter Miami field, with a cumbia in the background.pic.twitter.com/eUA7irPOtH — Albiceleste News 🏆 (@AlbicelesteNews) July 17, 2023

Από την πλευρά του ο Σέρχιο Μπούσκετς δήλωσε σε δελτίο Τύπου: «Αυτή είναι μια ιδιαίτερη και συναρπαστική ευκαιρία που είμαι πολύ ενθουσιασμένος να εκμεταλλευτώ. Ανυπομονώ για αυτό το επόμενο βήμα στην καριέρα μου με την Ίντερ Μαϊάμι.

Inter Miami introduce Sergio Busquets! 🙌 pic.twitter.com/lkkthnk4LF — Sarah J. Brown (@SarahJBrown8) July 17, 2023

Εντυπωσιάστηκα από τον σύλλογο όταν ήρθα με την Μπαρτσελόνα πέρυσι και τώρα είμαι χαρούμενος και έτοιμος να εκπροσωπήσω τον σύλλογο ο ίδιος. Ανυπομονώ να βοηθήσω αυτόν τον φιλόδοξο σύλλογο».

Η Ίντερ Μαϊάμι βιώνει μια δύσκολη σεζόν στο MLS και έχει το χειρότερο ρεκόρ (5-14-3, 18 πόντοι) στο πρωτάθλημα 29 ομάδων. Είναι χωρίς νίκη στους τελευταίους 11 αγώνες τους στο πρωτάθλημα (0-8-3), με την τελευταία τους νίκη να είναι το 2-1 επί των Νιού Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον στις 13 Μαΐου.