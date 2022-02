Μπενφίκα: Συγκλονιστικό «standing ovation» για τον Γιάρεμτσουκ - Χειροκροτήθηκε ως ένδειξη στήριξης προς την Ουκρανία

Ανατριχιαστικές στιγμές έζησαν όσοι παρευρέθηκαν στο στάδιο «Ντα Λουζ» της Μπενφίκα για την αναμέτρηση με την Βιτόρια Γκιμαράες του πορτογαλικού πρωταθλήματος.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος ζει δύσκολες στιγμές με την χώρα του να πλήττεται από την ρωσική εισβολή, καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους των «Αετών», όταν στο στο 62′ μπήκε αλλαγή στο ματς.

Το συγκλονιστικό «standing ovation» και η στήριξη των ανθρώπων που βρέθηκαν στις κερκίδες, έκαναν τον Ουκρανό ποδοσφαιριστεί να «λυγίσει», προσπαθώντας να κρατήσει τα δάκρυά του.

Δείτε το συγκινητικό βίντεο:

Benfica's Ukrainian striker, Roman Yaremchuk, was moved to tears after being given a massive ovation when he was subbed on and given the captain's armband ❤️



(via @SLBenfica) pic.twitter.com/EOX1HscaxO