Νάπολι: Οι αρχές ζήτησαν απ’ τους οπαδούς της να μην πανηγυρίσουν με φωτοβολίδες στον... Βεζούβιο!

Οι οπαδοί της Νάπολι ετοιμάζονται να γιορτάσουν το πρώτο πρωτάθλημα του συλλόγου από το 1990, ωστόσο τους ζητήθηκε να... απομακρυνθούν από τον Βεζούβιο, το ηφαίστειο που δεσπόζει στη νότια πλευρά της Νάπολης.

Οι αρχές του πάρκου ανησύχησαν με διάφορες αναφορές στα social media πως οι φανατικοί οπαδοί της Νάπολι σχεδίαζαν να ανάψουν και να ρίξουν μέσα τον Βεζούβιο φωτοβολίδες (!) στα χρώματα της εθνικής Ιταλίας εφόσον η ομάδα τους κατακτήσει τον τίτλο και μαθηματικά την Κυριακή (30/4), χαρακτηρίζοντας την όλη διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη.

Η επερχόμενη πρωταθλήτρια Νάπολι θα εξασφαλίσει τον τρίτο τίτλο του συλλόγου στη Serie A εφόσον νικήσει τη Σαλερνιτάνα και η δεύτερη Λάτσιο χάσει βαθμούς απέναντι στην Ίντερ στο «Σαν Σίρο».

23.04.2023🇮🇹Napoli fans waiting on airport the return of players after the winning against Juventus https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/rWEZzXtflp