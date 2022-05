Ολλανδία: Η Εξέλσιορ ανέβηκε στην Eredivisie σε απίθανο μπαράζ που σημαδεύτηκε από επεισόδια

Στο τελευταίο εφετινό παιχνίδι στην Ολλανδία, το δεύτερο παιχνίδι play off παραμονής/ανόδου στην Eredivisie, η Ντεν Χάαγκ και η Εξέλσιορ επεφύλασσαν το... ματς της χρονιάς στο ολλανδικό ποδόσφαιρο, που βρήκε εντέλει νικητές τους φιλοξενούμενους με 8-7 στα πέναλτι, κι ενώ ο κανονικός αγώνας είχε ολοκληρωθεί στο 3-3 και η παράταση στο 4-4!

⚽️🎉 | Natuurlijk waren doelman Stijn van Gassel en spits Thijs Dallinga euforisch na de miraculeuze ontsnapping van @excelsiorrdam bij ADO Den Haag: 'We waren superslecht en tóch fiksen we het: Niet normaal!' #adoexc https://t.co/vgPoCv3vr6

Η Εξέλσιορ έκανε μία συγκλονιστική, μία ανεπανάληπτη ανατροπή «επιστρέφοντας» από το 0-3. Με τον πρώτο αγώνα στην έδρα της Εξέλσιορ να έχει μείνει στο 1-1, η Ντεν Χάαγκ ήθελε τη νίκη για να επιστρέψει μετά από χρόνια στην Eredivisie.

Ωστόσο ο αγώνας αμαυρώθηκε από επεισόδια, που προκάλεσαν οι οπαδοί της γηπεδούχου Ντεν Χάαγκ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, καθώς εισήλθαν στο γήπεδο και άρχισαν να πετάνε φωτοβολίδες στους φιλοξενούμενους.

Holland. 29.05.2022

ADO Den Haag - Excelsior.

ADO Den Haag supporters trying to reach away fans after losing the play-offs with Excelsior.



Video @RypkeBakker pic.twitter.com/DrREbb1css