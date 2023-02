Ολλανδός οπαδός μπήκε στο γήπεδο και επιτέθηκε στον τερματοφύλακα της Σεβίλλης

Επεισοδιακά ολοκληρώθηκε το ματς ανάμεσα στην Αϊντχόφεν και τη Σεβίλλη, όπου οι Ισπανοί πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση του Europa League. Οπαδός των γηπεδούχων μπήκε στο γήπεδο και επιτέθηκε στο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων!

Ο 31χρονος κίπερ Μάρκο Ντιμίτροβιτς δέχτηκε μπουνιά, ενώ στη συνέχεια έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον οπαδό και τον ακινητοποίησε.

A PSV fan invaded the pitch and tried to attack Sevilla goalkeeper Marko Dmitrović during the final minutes of their Europa League match.



Dmitrović sent him to the ground and held him down until police arrived. pic.twitter.com/cPfivgVWf9