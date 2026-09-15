Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε το απόγευμα της Τρίτης (15/9) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την 23μελή αποστολή της ομάδας του Περιστερίου, από την οποία απουσιάζουν ο Κρίστοφερ Νούνιες και ο Γιώργος Τζοβάρας. Ο πρώτος συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, ενώ ο Τζοβάρας δεν είναι διαθέσιμος μετά το χτύπημα που υπέστη στη γάμπα κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Κυριακής (13/9).

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Πέτρος Τσαγδής, μετά την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου του.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρόμητου: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Λύρατζης, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουνσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσαγδής, Τσακμάκης, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μπάτος, Σερζίνιο, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας και Τσιλούλης.