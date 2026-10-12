Ο Κένεθ Βάργκας εξέφρασε την ικανοποίησή του που επέστρεψε υγιής στην αγωνιστική δράση και τόνισε πως η μεγάλη νίκη στην Τούμπα ήρθε έπειτα από συνολική δουλειά ολόκληρης της ομάδας.

Με τον Κοσταρικανό επιθετικό να πραγματοποιεί εμφάνιση καριέρας στην Τούμπα και να σκοράρει δις, η Καλαμάτα υπέταξε με 3-1 τον ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Στέρησε έτσι τη χαρά από τον Δικέφαλο του Βορρά να αγγίξει την κορυφή. Παράλληλα, η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλλέα πανηγύρισε τη δεύτερη φετινή της νίκη στο πρωτάθλημα.

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