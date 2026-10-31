Η Λεωφόρος φιλοξενεί απόψε (19:00, Megenta Sport) τη μοναδική αναμέτρηση της ημέρας για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την Κηφισιά Tutu Deals να υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί, αλλά και μια γηπεδούχο που έχει αποδείξει ότι μπορεί να δυσκολέψει κάθε αντίπαλο.

Η ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο βρίσκεται σε καλό αγωνιστικό μομέντουμ, μετρώντας τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές. Η επικράτηση με 2-0 επί του Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για το Κύπελλο Ελλάδας ήρθε να επιβεβαιώσει την ανοδική της πορεία. Με οργανωμένη αμυντική λειτουργία και ποιοτικές λύσεις στην επίθεση, όπως οι Πόμπο, Σαγκάλ, Μπένι και Αντονίσε, η Κηφισιά θα επιχειρήσει να βάλει δύσκολα στους Πειραιώτες.

Απέναντί της, ωστόσο, βρίσκεται ένας Ολυμπιακός που διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν οκτώ συνεχόμενες νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη, με το πρόσφατο 2-0 επί της Μαρκό να αποτελεί την τελευταία προσθήκη στο σερί τους. Παράλληλα, έχουν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους στα επτά προηγούμενα παιχνίδια, στοιχείο που αποτυπώνει την αμυντική συνέπεια της ομάδας του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

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