Νεκρός από πυροβολισμό στο κεφάλι ο άλλοτε παίκτης της Ξάνθης, Βολκάν Καχραμάν

Ο Βολκάν Καχραμάν, o οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα της Ξάνθης και έπαιξε και τρεις φορές στην Εθνική Αυστρίας, άφησε την τελευταία του πνοή σε προάστιο της Βιέννης μετά από πυροβολισμό στο πρόσωπο.

Ο δολοφόνος, που λεγόταν Ορχάν, ήταν γνωστός του Καχραμάν.

Μάλιστα λίγο μετά τη δολοφονία του 43χρονου παλαιμάχου ποδοσφαιριστή ο δράστης αυτοκτόνησε.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο τι οδήγησε στο τραγικό αυτό συμβάν, ωστόσο λέγεται πως οι δύο άνδρες ίσως είχαν διαφορές.

Εκτός από την Ξάνθη, ο Καχραμάν έπαιξε επίσης σε Τράμπζονσπορ και Εξέλσιορ, ενώ ξεκίνησε από την ακαδημία της Φέγενορντ.

Die richtigen Worte in so einer Situation gibt es nicht.



Als Verein bleibt uns nur, der Familie von Volkan Kahraman unser Beileid auszusprechen.

Wir sind in Gedanken und Gebeten bei euch.



Ruhe in Frieden.

Vater. Ehemann. Trainer. Obmann. Legende. Freund ! ❤️🖤 pic.twitter.com/m2luCoAMJz