Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζόναθαν Πάνζο.

Ο 25χρονος Άγγλος στόπερ διαθέτει εμπειρίες από την Championship, αλλά και από πρωταθλήματα όπως της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και του Βελγίου. Ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Τσέλσι και της Μονακό, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ντιζόν και Νότιγχαμ Φόρεστ.

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