Η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό (29/11, 17:30, Magenta Sport 1 League) στο Παγκρήτιο Στάδιο στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ολοκληρώθηκε.

Ο Χρήστος Κόντης έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Εκτός αποστολής έμεινε την τελευταία στιγμή ο Λορέντσο Ντίκμαν, καθώς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί.

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