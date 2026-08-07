Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε ότι οι φίλαθλοί του θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μαζί με την αποστολή της ομάδας για τη ρεβάνς των playoffs του Europa League, με προτεραιότητα στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Οι Κρητικοί περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στη μάχη για την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης, ο οποίος θα προκύψει από το ζευγάρι Μακάμπι Τελ Αβίβ-ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr