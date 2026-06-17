Ο Πάμπλο Μαφέο βρίσκεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Αργεντινός δεξιός μπακ έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο 29χρονος αναμένεται να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις το πρωί της Πέμπτης (18/6), προκειμένου να επισημοποιηθεί η ένταξή του στους «ερυθρόλευκους».

Στις πρώτες του δηλώσεις δεν έκρυψε την χαρά του που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό.

«Καταρχάς, ήταν πολύ εύκολη απόφαση. Όταν σε θέλει ο μεγαλύτερος σύλλογος στην Ελλάδα δεν μπορείς να πεις όχι, έρχομαι με πολύ όρεξη, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και ελπίζω να καταφέρω πολλά πράγματα.

Είχα πάρα πολύ όρεξη να έρθω, ήμουν σε διαρκή επαφή με την ομάδα και κατά τη διάρκεια των διακοπών μου και έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να γνωρίσω την πόλη, να γνωρίσω το κλαμπ, τους συμπαίκτες μου και να ξεκινήσω προετοιμασία μαζί τους», είπε.

Στην ερώτηση για το τι περιμένει από τον κόσμο του Ολυμπιακού, τόνισε: «Έχω δει μέσω ίντερνετ. Πλέον, αυτά μπορείς να τα δεις εύκολα και έχω δει και κάποιους αγώνες όταν ήμουν στην Ισπανία, έχω δει την ατμόσφαιρα. Και εγώ ο ίδιος είμαι πάρα πολύ θερμός, έχω πολύ πάθος και ελπίζω να το δείξω και στον αγωνιστικό χώρο».

Όσο για το αν μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ και τι του είπε για να τον πείσει να έρθει στον Ολυμπιακό, ο Μαφέο σχολίασε: «Δεν έχω μιλήσει μαζί του, θα μιλήσω μαζί του όταν έρθει η ώρα, αλλά δεν χρειαζόταν να με πείσει για κάτι. Με το που έλαβα την πρόταση του Ολυμπιακού δε χρειαζόταν δεύτερη σκέψη για να έρθω, το συζήτησα και με τη γυναίκα μου και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που είμαστε εδώ».