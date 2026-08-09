Ο Ρουί Μπόρζες επιβεβαίωσε πως ο μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Μπραγκάνσα, δεν υπολογίζεται στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρίξει το βάρος στη μεσαία γραμμή και συνεχίζουν να σκανάρουν την αγορά για χαφ που θα τους ανεβάσει επίπεδο. Ένα από τα όνοματα που εξετάζονται για την ομάδα του Πειραιά είναι και ο 27χρόνος Πορτογάλος μέσος της ομάδας της Λισαβόνας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr