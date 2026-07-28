Το θέμα του Γιασίν Τιτραουί που θέλει να εντάξει στο δυναμικό του ο Ολυμπιακός, απασχολεί τους Βέλγους. Η ιστοσελίδα «Dh.de» αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να τον αποκτήσουν, ωστόσο ο 23χρονος Αλγερινός διεθνής μέσος, εμφανίζεται αναποφάσιστος και διστάζει.

«Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού είναι κάτι παραπάνω από συγκεκριμένο και ο ελληνικός Σύλλογος έχει κάνει αρκετές προτάσεις τις τελευταίες ώρες. Η τελευταία πρόταση, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, ήταν για 8 εκατομμύρια ευρώ, συν 2 εκατομμύρια μπόνους, και 20% οποιουδήποτε μελλοντικού ποσού μεταγραφής. Αυτό είναι κοντά στην αρχική τιμή ζήτησης της Σπόρτινγκ Σαρλερουά, η οποία ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ προκαταβολικά για τον 23χρονο, του οποίου η χρηματιστηριακή αξία είναι περίπου σε αυτό το ποσό», αναφέρει το δημοσίευμα.

Να σημειωθεί ότι ο Τιτραουί προπονήθηκε κανονικά σήμερα με τη Σαρλερουά.