Η ΠΑΕ Ολυμπιακός υπέδειξε ως υπαίτιους την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Γιαννή Αλαφούζο για την κλήση της ίδιας και του προπονητή της, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ.

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας κάλεσε σε ακρόαση για την προσεχή Τρίτη (20/10) την «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ και τον Βάσκο προπονητή των Πειραιωτών για το επίμαχο κορεό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 6η αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

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