Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση, μένοντας στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν στο «σπίτι» του, σε ένα παιχνίδι όπου δεν παρουσίασε την εικόνα που θα ήθελε. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν τις λύσεις επιθετικά και πλέον η πρόκριση στα play-offs του Champions League θα κριθεί στην Ολλανδία.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδειξε να στερείται έμπνευσης στο επιθετικό κομμάτι και παρόλο που είχε την κατοχή της μπάλας δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε ουσιαστική «απειλή», με αποτελέσμα να μην εκμεταλλευτεί την έδρα του, να αρκείται στην «λευκή» ισοπαλία και να πηγαίνει στην χώρα της τουλίπας να τα παίξει όλα για όλα.

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