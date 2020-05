Ξέσπασμα δημοσιογράφου του Guardian

Ο βρετανικός Guardian είναι μία από τις σοβαρότερες αλλά ταυτόχρονα και προοδευτικότερες εφημερίδες της Αγγλίας, καθώς και της Γηραιάς Ηπείρου συνολικά. Η δημοσιογραφία που ασκεί η εφημερίδα αυτή παραπέμπει πραγματικά σε «φρουρό» των δημοκρατικών θεσμών και των δημοκρατικών παραδόσεων της Μεγάλης Βρετανίας.

Το να δημοσιογραφείς σε μια τέτοια εφημερίδα είναι προνόμιο. Ο Martin Belam ανήκει στο δημοσιογραφικό δυναμικό του Guardian. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 8 Μαΐου ο Βρετανός δημοσιογράφος ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter μία αναφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο που στην ουσία είναι ένα ανθρώπινο ξέσπασμα απέναντι σε μία κατάσταση που δεν είναι δυνατόν να την ανεχθεί κάποιος πολιτισμένος άνθρωπος.

Γράφει, λοιπόν, στην ανάρτησή του ο Μartin Belam: «Όταν ζούσα στην Ελλάδα... Ολυμπιακός; Να γαμηθεί, γαμημένη ομάδα για την οποία κατά κάποιο τρόπο κάθε απόφαση της ελληνικής ομοσπονδίας βγαίνει υπέρ της. Ο Παναθηναϊκός; Γαμήστε τους κι αυτούς. Εγώ υποστηρίζω την ΑΕΚ, που είναι... εκτός μόδας. Φοράω ακόμη το καπέλο της ΑΕΚ...».

Συμπληρωματικά και απαντώντας σε κάποιο σχόλιο ο Martin Belam αναφέρει: «Επίσης, ειλικρινά ο βαθμός στον οποίο ο Ολυμπιακός ήταν τόσο συνδεδεμένος με το πολιτικό κατεστημένο και τη ζωή της χώρας, ήταν τόσο γαμ@@@. Ένιωθες σαν να υπήρχε μία εθνική κρίση αν έχαναν ένα αγώνα!».

Είναι ηλίου φαεινότερο πως ο Βρετανός δημοσιογράφος αντιδρά έντονα διαπιστώνοντας το επίπεδο της διαπλοκής, αλλά και το μέγεθος της διαφθοράς που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά στις σχέσεις της Πολιτικής με τους ολιγάρχες του ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα με την ιδιοκτησία και διοικητική ηγεσία της ομάδας του Ολυμπιακού. Είναι επίσης φανερό πως ο Martin Belam δεν χαρίζεται σε κανέναν και καταφέρεται και εναντίον του Παναθηναϊκού, προφανώς επιδιώκοντας να καταδείξει το μέγεθος του προβλήματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι απορίας άξιον ότι λίγο μετά την ανάρτησή του ο Βρετανός δημοσιογράφος φαίνεται να «κατεβάζει» το σχόλιο του από το Twitter, αλλά στη συνέχεια να επανέρχεται με ένα ενδεικτικότατο για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινωνία και το ποδόσφαιρο νέο σχόλιο.

Συγκεκριμένα γράφει ο Martin Belam: «Ανέφερα μερικές ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες και τώρα το Facebook μου είναι πολιορκημένο από Έλληνες που με αποκαλούν μουνί. Βρείτε κάτι λιγότερο προβλέψιμο να κάνετε, παιδιά».

I mentioned a couple of Greek football teams unfavourably in passing yesterday on here and now my Facebook is besieged by Greek blokes queueing up to call me a cunt. Find something less predictable to do, lads