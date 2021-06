«ΤVI 24»: «Μαρινάκης και Μέντες συζήτησαν για τις μεταγραφές των Σα και Σεμέδο»

Για συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον μεγαλοατζέντη, Πέδρο Μέντες επί πορτογαλικού εδάφους, προκειμένου να διαπραγματευτεί τις μεταγραφές των Ζοσέ Σα και Ρούμπεν Σεμέδο, κάνει λόγο το δίκτυο «ΤVI 24».

Συγκεκριμένα το εν λόγω Μέσο τονίζει σε ρεπορτάζ του ότι ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών βρίσκεται στην Πορτογαλία, όπου συζήτησε με τον φημισμένο μάνατζερ, το ενδεχόμενο πώλησης των δύο ποδοσφαιριστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζοσέ Σα έχει ακουστεί για τη Γουλβς, η οποία ψάχνει τερματοφύλακα για να αντικαταστήσει τον Ρουί Πατρίσιο, που οδεύει προς τη Ρόμα.

Όσον αφορά στον Σεμέδο, το όνομά του συνεχίζει να παίζει στο ρεπορτάζ της Πόρτο, ενώ έχει ακουστεί και για την Γουλβς, όπως και για την Ρόμα κατά το παρελθόν.

