«Το νου σου, Λένο»: Viral σε όλη την Ευρώπη το γκολ του... πολυμήχανου Μπουχαλάκη

O Άρης βρέθηκε μία ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν τελικά αυτός που κατέκτησε το πολυπόθητο εισιτήριο.

Κι αυτό γιατί ο Κουέστα στο 87ο λεπτό υπέπεσε σε ένα ολέθριο σφάλμα, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο... πολυμήχανος Μπουχαλάκης, ο οποίος είχε στήσει... καρτέρι και, κλέβοντάς του την μπάλα, ισοφάρισε σε 1-1, γέρνοντας την πλάστιγγα της πρόκρισης υπέρ των Πειραιωτών.



Όπως αναμενόταν, δεδομένου ότι ζούμε στην εποχή του ίντερνετ, το γκολ του Κρητικού μέσου έκανε τον γύρο της Ευρώπης, με πολλούς χρήστες του Twitter να μένουν άφωνοι από τη συγκεκριμένη φάση.



«Ο Λένο πρέπει να έχει το νου του, είναι ρουτίνα για την Άρσεναλ αυτές οι φάσεις» γράφτηκε μεταξύ άλλων στα social media, με το τέρμα του Έλληνα μέσου να χαρακτηρίζεται από κάποιους μέχρι και ως «το γκολ του αιώνα».

Andreas Bouchalakis just scored this clever last-minute winner to send Olympiacos to the Greek Cup semi-final.



A routine for #AFC and Bernd Leno to be wary of next week. pic.twitter.com/W3Wz7Yeio1