Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και από την Αργεντινή προκύπτει ένα νέο όνομα που συνδέεται μαζί του… Ο λόγος για τον 25χρονο αριστερό μπακ της Εστουντιάντες, Γκαστόν Μπεντεντέτι.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αργεντίνικα ΜΜΕ, η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει δεχθεί διερευνητικές κρούσεις τόσο από συλλόγους της Βραζιλίας, όσο και από τον Παναθηναϊκό, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεκινήσει επίσημες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.

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