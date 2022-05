Αϊτόρ: «Δεν έκανα κάποια προσβλητική χειρονομία, ήθελα να μιμηθώ τον Ντεολοφέου»

Θέση για τον πανηγυρισμό του, αμέσως μετά το γκολ που σημείωσε στον σαββατιάτικο (21/5) τελικό του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, πήρε την Τετάρτη ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram.

Ο Καταλανός εξτρέμ του Παναθηναϊκού, ξεκαθάρισε πως δεν είχε καμία διάθεση να προχωρήσει σε προσβλητική χειρονομία προς την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά πανηγύρισε με το συγκεκριμένο τρόπο θέλοντας να μιμηθεί τον συμπατριώτη του και ίνδαλμά του Ζεράρντ Ντεολοφέου, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στην Ουντινέζε.

Ο Αϊτόρ έγραψε το μήνυμα στο ποστάρισμά του στα ελληνικά και στα αγγλικά, ενώ το συνόδευσε με δύο φωτογραφίες: Μία δική του την ώρα των πανηγυρισμών για το 1-0 κι άλλη μία του Ντεολοφέου, ο οποίος έκανε ακριβώς την ίδια ενέργεια.

Αναλυτικά το μήνυμα του Αϊτόρ:

«Σχετικά με πληροφορίες που εμφανίζονται τις τελευταίες ώρες θα ήθελα να διαψεύσω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι έκανα κάποια προσβλητική χειρονομία εναντίον οποιουδήποτε κατά την διάρκεια του πανηγυρισμού για το γκολ που μας χάρισε το Κύπελλο το περασμένο Σάββατο. Το μόνο που έκανα, ήταν να πανηγυρίσω με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ζέραρ Ντεουλοφέου, συνάδελφος τον οποίον θαυμάζω και με τον οποίο έχουμε τον ίδιο εκπρόσωπο.

Δεν θα ήθελα ένα γκολ σε μια τόσο σημαντική ημέρα για έμενα να λερωθεί από εντελώς εσφαλμένες πληροφορίες. Δεν καταλαβαίνω πως δημιουργείται φωτιά βασισμένη σε ψέματα σχετικά με τον τρόπο που ένας παίκτης πανηγυρίζει ένα γκολ.

Σημείωσα ένα πολύ σημαντικό γκολ για τον σύλλογό μου και για εμένα και δεν θέλησα να προσβάλλω την ευαισθησία κανενός. Στην διάρκεια τις καριέρας μου έχω πάντοτε σεβαστεί το ποδόσφαιρο, την ομάδα μου, τους φιλάθλους και τους αντιπάλους».

This is what I did. PAME @paofc_ pic.twitter.com/I1UXQopxVD