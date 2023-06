Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το «διαζύγιο» με τον Σάρλια

Ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα το τέλος της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Σβόνιμιρ Σάρλια, ο οποίος αποχωρεί από τους «πράσινους», μετά από δύο χρόνια και 49 συμμετοχές με το «τριφύλλι».

Οι δύο πλευρές δεν ήρθαν σε συμφωνία, όσον αφορά στην ανανέωση της συνεργασίας τους, κι έτσι η «πράσινη» ΠΑΕ επισημοποίησε το «διαζύγιο» με τον Κροάτη αμυντικό, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Ζβόνιμιρ Σάρλια.

Ο Κροάτης αμυντικός αγωνίστηκε για 2 χρόνια στο Τριφύλλι, καταγράφοντας 49 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Τον ευχαριστούμε και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».

