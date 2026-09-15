Ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, που τερμάτισε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τα «Καναρίνια».

Έτοιμος για μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη είναι ο Παναιτωλικός, ο οποίος τα βρήκε σε όλα σε προσωπικούς όρους με την πλευρά του 25χρονου χαφ, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ έπειτα από δύο σεζόν στη Θεσσαλονίκη.

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