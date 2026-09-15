Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ποδοσφαιριστής του Παναιτωλικού θα πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης, που τερμάτισε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τα «Καναρίνια».

Έτοιμος για μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη είναι ο Παναιτωλικός, ο οποίος τα βρήκε σε όλα σε προσωπικούς όρους με την πλευρά του 25χρονου χαφ, που έμεινε ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ έπειτα από δύο σεζόν στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Θυμιάνης #Παναιτωλικός