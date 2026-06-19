Η φιλοσοφία των Λέο Μάτος και Αντρεί Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ για τόπο στα νιάτα, πιστοποιείται και από την επιλογή του προπονητή. Τον 57χρονο Ρασβαν Λουτσέσκου, θα διαδεχτεί στον πάγκο του δικεφάλου του βορρά, ο 41χρονος Αλεσάντρο Λίσι, που θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρουμάνου τεχνικού.

Ο Αλεσάντρο Λίσι, που γεννήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1985 στη Ρώμη, είναι ένας προπονητής που έχει δουλέψει στην Ισπανία και το έργο του θεωρείται θετικό, αφού, έχει προτίμηση στο σύστημα 5-3-2.

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