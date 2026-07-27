Η Παναχαϊκή συνεχίζει τη μεταγραφική της ενίσχυση εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την ομάδα της Πάτρας να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του 36χρονου Ολλανδού φορ, Τομ Φαν Βέερτ, που αγωνίστηκε πέρσι με τη φανέλα του Ατρόμητου.

Έτοιμη για μία μεγάλη προσθήκη είναι η Παναχαϊκή, που ετοιμάζεται να εντάξει στο δυναμικό της τον πολύπειρο φορ Τομ Φαν Βέερτ, ο οποίος αγωνίζεται εδώ και χρόνια στα μέρη μας, έχοντας φορέσει τις φανέλες της ΑΕΚ, του Βόλου και του Ατρόμητου, με μοναδικό στόχο την πολυπόθητη επιστροφή στη Super League 2.

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