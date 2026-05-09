Επιστροφή στο Σαντιάγο Μπερναμπέου, 13 χρόνια μετά. Η ισπανική εφημερίδα «AS» αποκαλύπτει σήμερα ότι ο Ζοσέ Μουρίνιο έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης, με την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψής του να αναμένεται μετά το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, από σεβασμό στη Μπενφίκα, της οποίας η σεζόν βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο.

Η επιχείρηση επαναφοράς του «Special One» στον πάγκο των Μαδριλένων είχε ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες, με τον πρόεδρο Φλορεντίνο Πέρεθ να αναλαμβάνει προσωπικά τις διαπραγματεύσεις. Οι δύο πλευρές συνομίλησαν μέσω βιντεοκλήσης διάρκειας περίπου μίας ώρας, με τον εκ των κορυφαίων μάνατζερ του ποδοσφαίρου, Ζόρζε Μέντες, παρόν ως παρατηρητής. Η ρήτρα αποδέσμευσης του Πορτογάλου από τη Μπενφίκα εκτιμάται έως έξι εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να ενεργοποιηθεί έως τα τέλη Μαΐου.