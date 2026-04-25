Η Ελλάς Σύρου ολοκλήρωσε ιδανικά την πρώτη της παρουσία στη Super League 2, κατακτώντας την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα και την πρώτη στα play out. Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα πέρασε με νίκη 1-0 από την έδρα του Παναργειακού, χάρη στο γκολ του Κόλα στο 66ο λεπτό, «σφραγίζοντας» την θέση της.

Με νίκη έκλεισε τις υποχρεώσεις της και η Athens Kallithea, η οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της. Το σύνολο του Δημήτρη Καλαϊτζίδη επικράτησε 2-0 των Χανίων στο «Ελ Πάσο», με σκόρερ τους Μαυριά και Βάρκα, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Μανιά.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Αιγάλεω επιβλήθηκε 3-1 της Ηλιούπολης. Ο Σαποβάλοφ άνοιξε το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα (43’), ο Τζούντα Γκαρσία έφερε το ματς στα ίσια στο 50’, όμως οι Ενομό (62’) και Κωστέας (69’) διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα υπέρ των γηπεδούχων

Η 10η αγωνιστική των Play Out του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 0-1

Athens Kallithea FC – Χανιά 2-0

Ηλιούπολη – Αιγάλεω 1-3

Βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

1. Ελλάς Σύρου 33

2. Athens Kallithea FC 32

3. Αιγάλεω 29

4. Χανιά 19

5. Ηλιούπολη 13

6. Παναργειακός 8