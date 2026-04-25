Η μεγάλη στιγμή για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας έφτασε. Τη Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11.00 το πρωί ξεκινούν τα έργα ανακατασκευής του, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υπό την χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

Με αυτό τον τρόπο ξεκινά και η αντίστροφη μέτρηση για να επιστρέψει… η ζωή στην εμβληματική πισίνα που ήταν κλειστή για περισσότερα από 14 χρόνια.

Σε αυτή την τόσο συμβολική στιγμή ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έχει καλέσει την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τις Εθνικές ομάδες πόλο, μαζί με κορυφαίους κολυμβητές, καθώς το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο που αναμένεται να είναι έτοιμο μετά από έναν χρόνο, θα φιλοξενεί τις Εθνικές ομάδες πόλο και κολύμβησης.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε για το Ολυμπιακό Κολυμβητήρια: «Στόχος είναι το 2027 να φιλοξενούνται στο Ζάππειο οι Εθνικές ομάδες κολύμβησης και υδατοσφαίρισης. Θα προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα παιδιά που θα μας τιμήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας που αποτελεί τον αρωγό και στυλοβάτη του έργου και συνεισφέρει με ένα πολύ μεγάλο ποσό στην ανακατασκευή του χώρου. Με σύμμαχο την ΕΤΕ ξεκινάμε και θα ολοκληρώσουμε το έργο στην ώρα του».