Forza Horizon 4 - Review: Απλά ό,τι καλύτερο στο είδος

Πληροφορίες

Βαθμολογία: 10/10



Το παιχνίδι μάς παραχωρήθηκε από την εκδότρια εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Forza Horizon 4PC / Xbox OneXbox One XPlayground GamesMicrosoft StudiosRacing3+2 Οκτωβρίου 2016Η σειρά Forza έγινε ευρέως γνωστή μέσα από racing simulation τίτλους που στόχευαν σε μια ρεαλιστική απεικόνιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Για τους λάτρεις της αυτοκίνησης, επί σειρά ετών, τα Forza Motorsport ήταν η επιτομή του gaming, χρησιμοποιώντας κάθε σύγχρονο μέσο ή τεχνολογία σε μια προσπάθεια να προσομοιώσουν την οδηγική εμπειρία, σε πίστα, με κάποια από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα του κόσμου.Αυτό που διαφάνηκε αμέσως, ήταν ο χώρος που υπήρχε στην αγορά για ένα εξίσου "σοβαρό" arcade παιχνίδι οδήγησης, που θα επωφελείται από τα τεχνολογικά κατορθώματα της βασικής σειράς. Έτσι, η Microsoft εμπιστεύτηκε στην Playground Games και, υπό την επίβλεψη της Turn 10 Studios, εταιρίας που γέννησε τη βασική σειρά Forza, την ανάπτυξη ενός racing game που θα πληρούσε αυτές τις προδιαγραφές, ενώ παράλληλα θα προσέφερε μια πιο διασκεδαστική εμπειρία, εύπεπτη για τους gamers που δεν έχουν εντρυφήσει στην "επιστήμη" του tuning και στην "τέχνη" των αγώνων πίστας.Το πρώτο Forza Horizon ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία, το 2012, ταράσσοντας τα λιμνάζοντα νερά του racing genre, σε μια εποχή που κάθε παιχνίδι με αυτοκίνητα θα ήταν είτε αυστηρά simulation, είτε υπερβολικά arcade. Τέσσερα παιχνίδια αργότερα, έχοντας δημιουργήσει τη δική του υβριδική υποκατηγορία, ακόμα και κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού από άλλες εταιρίες που επιχειρούν να κυκλοφορήσουν παρόμοια παιχνίδια, το Forza Horizon 4 παραμένει μοναδικό · το (χρυσό) σημείο τομής που ενώνει το πολωμένο κοινό του genre, θέτοντας τον πήχη της διασκέδασης πιο ψηλά από ποτέ.Η βασική, επαναστατική ιδέα του Horizon ήταν ανέκαθεν η εφαρμογή ενός free roam μοντέλου που γεμίζει ό,τι μεσολαβεί μεταξύ των αγώνων στους οποίους συμμετέχουμε. Φανταστείτε ένα φεστιβάλ αυτοκινήτων που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε διαφορετικό μέρος και κάθε παθιασμένος οδηγός είναι ευπρόσδεκτος να παραστεί με το αυτοκίνητό του και να απολαύσει κάποια από (ή, στην περίπτωσή μας, όλα) τα event που διαδραματίζονται σε αυτή τη γιορτή της αυτοκίνησης. Φανταστείτε το πιο μεγάλο, το πιο cool και οργανωμένο φεστιβάλ που έχει υπάρξει ποτέ και, ίσως, φτάσετε κοντά στο να περιγράψετε το Horizon Festival.Παίζουμε σαν... εμείς, διαλέγοντας έναν από τους προκαθορισμένους, σε εμφάνιση, χαρακτήρες και έχοντας ως στόχο τη διάκριση ανάμεσα στους αμέτρητους, επίδοξους οδηγούς που συρρέουν στο φεστιβάλ. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ίδιους μας τους φίλους, είτε αυτοπροσώπως (online multiplayer), είτε ως εξατομικευμένα avatar που οδηγούν βάσει πραγματικών δεδομένων στο cloud, που αντλούνται από τις συνήθειες των φίλων σας στο Xbox (drivatars).Κάθε συμμετοχή στα event του Horizon Festival μας επιβραβεύει με χρήματα (Cr) και πόντους επιρροής (Influence Points). Συλλέγοντας Cr αγοράζουμε αυτοκίνητα, εξαρτήματα μετατροπής, ρουχισμό για τον χαρακτήρα μας κ.λ.π., ενώ το Influence ανεβάζει τις "μετοχές" μας στον κόσμο του Forza, βοηθώντας μας να κάνουμε νέες γνωριμίες, να δικτυωθούμε και, κατά συνέπεια, να προχωρήσουμε στη διοργάνωση συμμετέχοντας σε ακόμα περισσότερα events.Με κάθε επίπεδο που ανεβαίνουμε, μας δίνεται η δυνατότητα να... γυρίσουμε τον τροχό της τύχης, σε μια τρόπον τινά ρουλέτα που μας ανταμείβει για τους κόπους μας με έξτρα χρήματα, αυτοκίνητα και διάφορα αξεσουάρ για ντύσουμε τον χαρακτήρα μας.Στην προσπάθειά μας να αναδειχθούμε, χείρα βοηθείας απλώνουν πολλοί NPCs που μας καθοδηγούν και μας προσέχουν σε κάθε μας βήμα. Πριν και μετά από κάθε race, έπειτα από κάθε σημαντικό (ή και ασήμαντο πολλές φορές) γεγονός, οι... εικονικοί μας φίλοι έχουν κάτι να πουν και φροντίζουν να επικοινωνούν συνεχώς μαζί μας μέσω τηλεφώνου. Συνήθως, έχουν τις απαραίτητες επαφές και όλα τα αναγκαία μέσα για να μας σπρώξουν προς την κορυφή, τουλάχιστον για όσο εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε.Πολλές φορές, τα events ξεφεύγουν από τα στενά περιθώρια ενός απλού race και εκεί τα πράγματα γίνονται πραγματικά ενδιαφέροντα. Προς τέρψιν του παριστάμενου κοινού, καλούμαστε να εκτελέσουμε κάποια stunts ή κάποια... ιδιαίτερα races με απροσδόκητους αντιπάλους. Για παράδειγμα, σε ένα από αυτά τα events κληθήκαμε να κοντράρουμε μια κλασική ατμομηχανή, προσπαθώντας να περάσουμε τη γραμμή του τερματισμού μιας εξαιρετικά κινηματογραφικής διαδρομής πριν το κάνει το τρένο. Όπως και να το περιγράψω, δεν νομίζω πως μπορώ να το κάνω αρκετά παραστατικά, οπότε θα αρκεστούμε στο σχόλιο πως τα εν λόγω events είναι το πιο συναρπαστικό κομμάτι του παιχνιδιού. Θα ευχόμουν, σίγουρα, να είναι περισσότερα, αλλά κατανοώ πως έχουν ρόλο κορύφωσης των επί μέρους chapter του φεστιβάλ και η κατάχρησή τους θα χαλούσε τις ισορροπίες.Όλα τα παραπάνω, ωστόσο, αποτελούν γνωρίσματα όλης της Horizon σειράς του Forza. Το τέταρτο μέρος κρατά τη βασική ιδέα και προσθέτει μικρές πινελιές φρεσκάδας στα βασικά κομμάτια του racing, προβαίνοντας, όμως, σε μια διαφοροποίηση που αλλάζει τα πάντα στον πυρήνα του.Συγκεκριμένα, το Horizon 4 μας συστήνει ένα νέο, δυναμικό περιβάλλον που φέρνει τα πάνω κάτω στον τομέα του level design. Ως τώρα, τα παιχνίδια αρκούνταν στον κύκλο μιας μέρας που επαναλαμβάνεται, με την εκάστοτε βροχούλα να σπάει τη ρουτίνα. Ακόμα και σε περιπτώσεις τίτλων που επεδίωξαν μια ποικιλομορφία στον κόσμο τους, είχαμε απλά περιοχές που επικρατούσε το χιόνι στα βόρεια και ηλιόλουστα λιβάδια στα νότια.Η επανάσταση έρχεται με την εισαγωγή των seasons στο παιχνίδι, με το φεστιβάλ να λαμβάνει χώρα σε Βρετανικά εδάφη και τις τέσσερις εποχές του χρόνου να ντύνουν τον χάρτη κατά περίσταση. Αυτό σημαίνει πως το τερέν αλλάζει δραματικά με την πάροδο του χρόνου με σημαντικές προεκτάσεις όχι μόνο στον αισθητικό αλλά και το νευραλγικό τομέα του gameplay. Το παιχνίδι ουσιαστικά μεταμορφώνεται, αποκτώντας και ένα επιπρόσθετο replayability, με κάθε event να λαμβάνει διαφορετική υπόσταση σε κάθε εποχή και τις συνθήκες να απαιτούν διαφορετική προσέγγιση.Τις πρώτες ώρες του παιχνιδιού και για μια φορά μόνο, η μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της εισαγωγής και τη συλλογή συγκεκριμένων Influence Points. Στη συνέχεια, ο κύκλος των εποχών σταθεροποιείται στις 7 ημέρες και, δυστυχώς, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτή, παρά μόνο να επιλέξουμε την εποχή που θα τρέξουμε σε συγκεκριμένα races που το επιτρέπουν. Ο κόσμος του παιχνιδιού, φυσικά, υπακούει στην περιοδικότητα, δυσαρεστώντας, ενδεχομένως, κάποιους από τους παίκτες που προτιμούν να... επιβάλλονται.Εύκολα καταλαβαίνει κάποιος, δοκιμάζοντας το Horizon 4, πως ο τίτλος έχει αυτοσκοπό την ευχαρίστηση του παίκτη, υπό την έννοια πως οτιδήποτε κάνετε μέσα στο παιχνίδι παράγει διασκέδαση. Δεν χρειάζεται καν να είναι κάποιος καλός στο παιχνίδι για να το απολαύσει. Μπορείτε να χάνετε διαρκώς και εν τέλει όχι απλά να περάσετε καλά, αλλά να τερματίσετε και το παιχνίδι.Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το "stacking" μοντέλο επιβράβευσης, με κάθε ενέργειά σας να επιστρέφει πόντους κάθε φύσεως. Ακόμη και η τελευταία θέση δίνει το ελάχιστο των χρημάτων και ένα μέρος των διεκδικήσιμων Influence Points. Κερδίζοντας, απλά επιταχύνεται η οικονομική σας εκτόξευση, η αγορά αντικειμένων και η άνοδος στα ranks. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν τιμωρούμαστε για την ανικανότητά μας να κερδίσουμε σε κάποιο event, υιοθετώντας τη φιλοσοφία του "σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός".Πόντους μαζεύει και το κάθε αμάξι μας ξεχωριστά, σύμφωνα με τους τρόπους που το οδηγούμε. Τα drifts, οι προσπεράσεις, τα άλματα, μέχρι και οι ζημιές που κάνουμε στον δρόμο μαζεύονται υπό μορφή πόντων και μας αποδίδουν perk points που ξοδεύουμε στο εκάστοτε αμάξι. Συνήθως, αυτά τα perks αφορούν multipliers που πολλαπλασιάζουν τα gains που έχουμε σε κάθε λογής συνάλλαγμα ή πόντους.Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα races για να πάρουμε μέρος και, σταδιακά, η πρόοδος σε αυτά ξεκλειδώνει νέους αγώνες της ίδιας κατηγορίας. Dirt, Cross Country, Street Races και άλλα πολλά είδη σάς περιμένουν να τα δοκιμάσετε και τα νέα δεν σταματούν εδώ. Εκτός της προεπιλεγμένης διαδρομής σε κάθε αγώνα, με τους περιορισμούς που τον συνοδεύουν όσον αφορά τα επιτρεπόμενα αυτοκίνητα, υπάρχει η δυνατότητα προσαρμογής του event. Μέσα από τη λειτουργία blueprints μπορούμε να φέρουμε κάθε race στα μέτρα μας, να τρέξουμε με το όχημα που προτιμούμε, ενώ στην ίδια λογική μπορούμε να δοκιμάσουμε events που δημιούργησαν άλλοι παίκτες για εμάς. Υπάρχει, επίσης, ενημέρωση από τη Microsoft πως σύντομα μετά την κυκλοφορία, θα υπάρξει update που θα προσθέτει τη δυνατότητα δημιουργίας διαδρομής (Route Creator). Θα μπορούμε, λοιπόν, να φτιάξουμε εξ ολοκλήρου δικές μας πίστες και να τις μοιραστούμε με όποιον θέλουμε.Όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα απολαύσετε μαζί με άλλους παίκτες, φίλους σας και μη, σε servers που μπορούν να εξυπηρετήσουν έως και ακόμα 71 παίκτες, ή αν προτιμάτε να παίξετε και μόνοι. Μετά την υποχρεωτική εισαγωγή των 4-5 ωρών που σας περνά από όλες τις εποχές με τη σειρά, μπορείτε να συγχρονιστείτε με άλλους στο "Shared World" και να βιώσετε μοναδικές εμπειρίες παίζοντας το βασικό παιχνίδι σε συνεργασία, ή εναντίον τρίτων, αλλά και συμμετέχοντας σε ειδικά events που αφορούν αποκλειστικά το online. Οι λειτουργίες έχουν ποικιλία και θα ανανεώνονται συνεχώς μετά την κυκλοφορία.Μιλώντας για ποικιλία, το Forza Horizon 4 προσφέρει μια τεράστια γκάμα αυτοκινήτων που συνεχώς εμπλουτίζεται, ξεκινώντας από τα περίπου 450 αμάξια 100 κατασκευαστών που είναι διαθέσιμα για όλους και συνεχίζοντας με DLC που προσθέτει επιπλέον περιεχόμενο. Μικρές αλλαγές συναντούμε στο customization, με το γνωστό μας σύστημα αναβάθμισης που σχεδόν μοιράζεται το Horizon με το Motorsport, να εμπλουτίζεται από επιλογές για drift suspensions, έξτρα παραμετροποίηση στο tuning για πολλά εξαρτήματα και νέα body kits για αρκετά μοντέλα αυτοκινήτων.Οι επεμβάσεις μας στα αυτοκίνητα, είτε αισθητικές, είτε μηχανικές και ιδιαιτέρως το tuning, έχουν τον γνωστό αντίκτυπο στο παιχνίδι, δίνοντας στους φίλους του simulation αυτό που αποζητούν, ενώ, παράλληλα, δεν απαιτεί από τους πιο casual παίκτες να εντρυφήσουν σε μηχανολογικές έννοιες, μετρήσεις πιέσεων, ροπών και τα συναφή.Εξίσου ισορροπημένο βρήκαμε το σύστημα οδήγησης του τίτλου, το οποίο βρίσκεται στα ίδια υποδειγματικά επίπεδα των προκατόχων του. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους δυσκολίας, "πειράζοντας" το επίπεδο των αντιπάλων, το ABS, το Traction Control, το Vehicle Damage και κάθε άλλο μέσο υποβοήθησης, η εμπειρία με το Horizon 4 μπορεί να κινηθεί άνετα σε ένα ευρύ τόξο arcade - simulation με διαβαθμίσεις για όλα τα γούστα. Την ίδια ώρα, φροντίζει να επιβραβεύει τους παίκτες που παίζουν σε υψηλές δυσκολίες και χωρίς βοηθήματα, κλιμακωτά, με πολλαπλάσια χρήματα και Influence Points.Είναι πολύ εύκολο να αντιληφθούμε τις διαφορές στην οδήγηση ανά τις εποχές. Σε βρεγμένο, πόσο μάλλον χιονισμένο δρόμο, τα οχήματα αποδίδουν διαφορετικά, με κάποια εξ αυτών να προτείνονται ως καταλληλότερα με την αντίστοιχη σήμανση στην λίστα με τα μοντέλα. Το μόνο σίγουρο είναι πως η δυνατότητα να τρέξουμε στον ίδιο ακριβώς χάρτη υπό διαφορετικές συνθήκες είναι κάτι πρωτόγνωρο και επαναστατικό σε σχέση με τον τρόπο που αναπτύσσονταν τα παιχνίδια έως σήμερα.Αδιαμφισβήτητα, όλα τα παιχνίδια Forza χαρακτηρίζονται από το συνολικά άρτιο αισθητικό τους αποτέλεσμα και τον ομαλό τρόπο που καταφέρνουν να τρέχουν σε κάθε platform που αυτά κυκλοφορούν. Πιστό στη φήμη που έχει δημιουργήσει η σειρά, το Horizon 4 πατά στο ήδη εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αποτέλεσμα που πέτυχε ο προκάτοχός του και βελτιώνεται στα σημεία, με τη χρήση νέων τεχνικών.Για αρχή, το γεγονός ότι το Xbox One X αποτέλεσε το lead platform για την ανάπτυξή του δικαιολογεί τις διαφορές μεταξύ της συμβατικής κονσόλας και της ενισχυμένης. Πολλά από τα assets της μηχανής γραφικών έχουν ανανεωθεί και η 4K απεικόνιση κολακεύει πολλές από τις πτυχές του παιχνιδιού με μοναδικό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με την HDR λειτουργία που στην κατάλληλη οθόνη μπορεί να εντυπωσιάσει, ειδικά με την απεικόνιση του ουρανού, όπου η δυναμική αντίθεση αναδεικνύει τα εφέ φωτισμού. Οι υποδειγματικές τεχνικές AA, motion blur και filtering συνθέτουν ένα κρυστάλλινο αποτέλεσμα, ακόμα και στη βασική κονσόλα του Xbox.Σε αυτή, ο τίτλος τρέχει σε ανάλυση 1080p, στα 30FPS, ενώ στο One X η ανάλυση μπορεί να φτάσει στα 2160p, στο ίδιο frame rate. Οι κάτοχοι της ισχυρής κονσόλας, μπορούν να απολαύσουν το παιχνίδι και στα 60FPS, θυσιάζοντας την ανάλυση και πέφτοντας σε εκείνη του βασικού μοντέλου. Σε κάθε περίπτωση, οι πασιφανείς διαφορές των lighting effects που συναντάμε στο X και στην έκδοση για PC, αν και καλοδεχούμενες, δεν υστερούν σε τίποτα από την εμπειρία που μπορεί να έχει κάποιος στο απλό Xbox.Άξια αναφοράς είναι και η προσπάθεια που έχει γίνει ώστε να φτάσει το παιχνίδι σε μια αρκετά πειστική υλοποίηση, όπως επίσης και η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για να σχεδιαστεί αυτή η φανταστική εκδοχή της Βρετανικής επαρχίας. Διαβάσαμε πρόσφατα δηλώσεις των δημιουργών, σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν DEM (Digital Elevation Model) data από δορυφόρους στην προσπάθεια να αποδοθεί ρεαλιστικά η γεωμορφολογία της χώρας. Η ίδια προσοχή δόθηκε και στο capture του ουρανού σε 24ωρα time-lapse, όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε να "δουλέψει" ο μηχανισμός του δυναμικού καιρού για κάθε ώρα της μέρας.Αυτό που μένει στο τέλος, όμως, είναι αυτή η υπέρμετρη ομορφιά του παιχνιδιού, ασχέτως του πώς επιτυγχάνεται και παρά το ενδιαφέρον της διαδικασίας ανάπτυξης ενός τόσο λεπτομερούς, μεστού τίτλου. Με λίγα λόγια, είναι φανταστικό.Τα οχήματα είναι σχεδιασμένα στην εντέλεια, σε σημείο τέτοιο που η λέξη φωτορεαλισμός βγαίνει αβίαστα από το στόμα μας όταν καλούμαστε να περιγράψουμε το πόσο αληθινό φαίνεται το παιχνίδι βλέποντας τα μοντέλα από κοντά. Τα textures στο περιβάλλον προδίδουν την "ψεύτικη" υπόστασή του, αλλά όλες οι παραπάνω τεχνικές "συγκάλυψης" των ατελειών ξεγελούν το μάτι και βυθίζουν τον παίχτη στη μαγεία της οδήγησης.Προφανώς, υπάρχουν και προβλήματα, όπως για παράδειγμα το γνωστό "object popping", που, παρότι οφείλεται σε αδυναμίες του hardware και θα περίμενε κανείς να περιορίζεται στη βασική έκδοση Xbox, το συναντάμε παντού. Popping έχουμε όταν κάποια αντικείμενα αργούν να γίνουν render από το μηχάνημα, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθυστερημένα μπροστά μας καθώς πλησιάζουμε. Αρκετή από τη βλάστηση, τα δέντρα και το tessellation των επιφανειών, τυχαίνει αρκετά συχνά, να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα και, ενώ δεν είναι ανυπόφορο, σπάει αυτό το... σερί τελειότητας που χτίζει το Horizon 4 στον τεχνικό του τομέα.Ο ήχος κινείται στα γνωστά επίπεδα του Forza, με την ποικιλία των ακουστικών εφέ, όταν για παράδειγμα τα λάστιχα έρχονται σε επαφή με τα διαφορετικά τερέν κάθε εποχής, να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό μπορείτε να νιώσετε, πραγματικά, πως είστε μέσα στο παιχνίδι, αφού η ηχητική επένδυση, τόσο από ήχους αυτοκινήτων, όσο και από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δίνει απίστευτη ζωντάνια και προσθέτει στη συνολική εμπειρία πολύ θετικά στοιχεία.Η μουσική, όπως σε όλα τα Horizon Games, έχει να δώσει από κάτι σε όλους. Είτε προτιμάτε ηλεκτρονική, είτε ροκ, ακόμα κι αν ο Vivaldi σας εμπνέει για να σανιδώσετε το γκάζι, τα radio stations σας καλύπτουν. Η επιλογή των τραγουδιών για κάθε genre δεν αρκείται στο να παίζει στο background. Κάθε σταθμός έχει τον δικό του "παραγωγό" που σας ενημερώνει για τα τεκταινόμενα του φεστιβάλ. Γενικά, οι μουσικές επιλογές δεν απογοητεύουν και σίγουρα θα βρείτε κάτι για τα γούστα σας.Το Forza Horizon 4 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σωστής διαχείρισης μιας επιτυχίας. Έχοντας σαν βάση την εξαιρετική υλοποίηση του προηγούμενου τίτλου, εμπλουτίζεται από καινοτόμες ιδέες, χαρακτηρίζεται από το επαναστατικό σύστημα δυναμικών εποχών/καιρού και αναδεικνύεται αισθητικά από τα τεχνολογικά άλματα που επιτυγχάνει. Ένα από τα πιο καλογυαλισμένα, αψεγάδιαστα παιχνίδια - γενικά και όχι μόνο στο είδος του - που κυκλοφορούν εκεί έξω, ένα αριστουργηματικό racing game που έγινε ακόμη καλύτερο.