Αποκαλύφθηκε το Xbox Series S και είναι... φθηνό

Του Παύλου Κρούστη

Καιρό τώρα ακούγαμε για μια ακόμη κονσόλα από τη Microsoft, η οποία θα συμπλήρωνε τη "νέα γενιά", μαζί με το πανίσχυρο Xbox Series X. Αυτή η κονσόλα είχε την κωδική ονομασία Lockhart και γνωρίζαμε ήδη ότι θα ήταν μια "lite" έκδοση, που θα ερχόταν σε σημαντικά οικονομικότερο πακέτο. Έπειτα από μια μεγάλη διαρροή νωρίτερα σήμερα, η εταιρεία επιβεβαίωσε επιτέλους τις φήμες και ανακοίνωσε το Xbox Series S.

Το Xbox Series S εμφανισιακά διαφέρει με το λευκό του χρώμα, ενώ διαθέτει μια μεγάλη στρογγυλή γρίλια σε μαύρο χρώμα. Είναι σχεδόν η μισή σε πάχος σε σχέση με το Series X όπως φαίνεται και σίγουρα θα είναι πολύ βολικότερη στην τοποθέτηση.

Επίσημα, η εταιρεία ανακοίνωσε μόνο την τιμή, η οποία είναι $299, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι θα έχουμε επιδόσεις επόμενης γενιάς κα το μικρότερο Xbox που έχει βγει ποτέ. Τέλος, όπως φαίνεται παρακάτω, ανέφεραν ότι σύντομα θα έχουμε περισσότερα νέα.



👀 Let’s make it official!



Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).



Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq