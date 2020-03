Xbox Series X: Η Microsoft ξεδιπλώνει το θηρίο

Του Παύλου Κρούστη



H Microsoft σήμερα αποκάλυψε πλήρως τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας της κονσόλας, Xbox Series X, που θα κυκλοφορήσει κατά το διάστημα Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020.



Η ανάπτυξη του Xbox Series X, σύμφωνα με όσα μάθαμε σήμερα, βασίζεται σε τρεις πυλώνες: στην ισχύ, την ταχύτητα και τη συμβατότητα. Χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας και σε συνεργασία με την AMD για τη χρήση της νέας APU, η Microsoft καταφέρνει να παρουσιάσει ακόμη πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά κι από αυτά που περιμέναμε και για τα οποία κάναμε εικασίες τους τελευταίους μήνες.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:





Ισχύς



Εννοείται πως το Series X είναι η πιο δυνατή κονσόλα της εταιρείας και είχαμε ήδη κάποια στοιχεία, όπως το γεγονός ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 12 TFLOPs (το Xbox One X, η ισχυρότερη κονσόλα αυτήν τη στιγμή στην αγορά, φτάνει τα 6 TFLOPs περίπου, με το PS4 Pro να φτάνει τα 4,2 TFLOPs).



H Microsoft φαίνεται να δίνει βάση στις επιδόσεις, καθώς πολλές είναι φορές που αναφέρθηκε η ανάγκη για τα 60fps. Οι χρήστες κονσολών έχουν "συνηθίσει" στα "κινηματογραφικά" 30fps, με τα 60 να αποτελούν λαμπρές εξαιρέσεις στα παιχνίδια, όμως φαίνεται ότι θα γίνει το στάνταρ της νέας γενιάς, μαζί με 4K ανάλυση. Όπως αναφέρει κι η ίδια η εταιρεία, οι δυναμικές αναλύσεις και το δυναμικό framerate αποτελούν "αναγκαστικές λύσεις" από τη μεριά των προγραμματιστών, όμως αυτό θα αλλάξει, καθώς θα έχουν στα χέρια τους περισσότερη δύναμη.



H υποστήριξη 120fps, παρά τις τολμηρές δηλώσεις της εταιρείας, έρχονται, όπως εκτιμούμε, περισσότερο σαν marketing για το νέο πρωτόκολλο HDMI 2.1, που υποστηρίζει έως 8K και 120fps, παρά ως κάτι εφικτό. Φυσικά, ανυπομονούμε να διαψευστούμε.



Ο 8-πύρηνος επεξεργαστής με τα 16-threads της AMD θα έχει τη νέα αρχιτεκτονική Zen 2 και θα συνδυάζεται με RDNA 2 αρχιτεκτονική από τη μεριά των γραφικών σε ένα custom APU.



Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια φυσικά έχει να κάνει με την hardware-accelerated λύση του DirectX Raytracing, που στην ουσία αυξάνει τα 12 TFLOPs σε 25, εφόσον χρησιμοποιείται raytracing, αφού στην ουσία o φόρτος εργασίας που θα υπήρχε μέσω shaders, μεταφέρεται σε ξεχωριστό hardware. Πρόκειται για μία από τις τεχνολογικές καινοτομίες του μηχανήματος της Microsoft, που ακόμα δεν έχουμε δει να εφαρμόζεται στους υπολογιστές. Κοινώς, η πτώση των επιδόσεων που βλέπουμε στους υπολογιστές, ενεργοποιώντας τις raytracing δυνατότητες, εδώ δεν θα υφίσταται, καθώς υπάρχει ξεχωριστό hardware να τις κουβαλήσει.









Μέσω παραδείγματος, η Microsoft ανέφερε ότι κατάφερε να τρέξει στην παρούσα έκδοση του Series X, το Gears 5, ένα παιχνίδι που αποτελεί "κόσμημα" του Xbox One X, βελτιωμένο εξαιρετικά. Το update που θα υπάρχει από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του Xbox Series X για το Gears 5 θα προσθέτει τα Ultra settings των PC, με υψηλότερης ανάλυσης textures και ογκομετρικό φωτισμό, αλλά και 50% μεγαλύτερο αριθμό particle effects από την Ultra ρύθμιση σε PC! Οι κινηματογραφικές σκηνές θα τρέχουν και αυτές πλέον στα 60fps (ήταν στα 30fps στο Xbox One X), που σημαίνει ακόμα πιο ομαλές μεταβάσεις ανάμεσα σε cutscenes και gameplay. Τέλος, ανέφεραν ότι το παιχνίδι ήδη μπορεί να τρέξει στα 100fps και εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουν 120fps για τα mutliplayer modes (πάντα σε 4K ανάλυση). Το κατάφεραν αυτό μέσα σε μόλις μερικές εβδομάδες. Οι χρήστες που έχουν αγοράσει ήδη το Gears 5 για Xbox One, θα λάβουν το update για το Xbox Series X δωρεάν μέσω του Smart Delivery.



Ταχύτητα



Η ταχύτητα στο νέο θηρίο της Microsoft έρχεται με πολλαπλούς τρόπους. Έχουμε από τη μία την απόκριση της εντολής του παίκτη στο χειριστήριο. Δεν μειώθηκε απλά το latency του χειριστηρίου, αλλά έχουμε επανεγγραφή του κώδικα (input software) από την αρχή για να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος από τη στιγμή που πατάει το κουμπί ο παίκτης μέχρι το σημείο που θα δει την κίνηση στην οθόνη του. Το Dynamic Latency Input ήταν ένα μυστήριο ως τώρα, το οποίο έχει να κάνει με πολλαπλές βελτιώσεις της εταιρείας στο συγκεκριμένο κομμάτι. Από το πώς εκλαμβάνεται η εντολή από το χειριστήριο (θα λάβουν update και τα ήδη υπάρχοντα χειριστήρια για να το υποστηρίζουν), μέχρι το πώς χρησιμοποιείται το latency από τους ίδιους τους προγραμματιστές των παιχνιδιών, καθώς πλέον θα μπορούν να επιλέξουν οι ίδιοι πού να δώσουν βάρος. Τέλος, με την υποστήριξη HDMI 2.1 (και των 120Hz), υποστηρίζεται παράλληλα και το VRR, που ήδη έχουμε δει μέσω του Freesync (AMD) και GSync (Nvidia), τα οποία οδηγούν σε ομαλότερη εικόνα, χωρίς stutters και γρηγορότερη απόκριση.



Το δεύτερο κομμάτι που αφορά στην ταχύτητα και θα φέρει επανάσταση στον χώρο των κονσολών είναι ο SSD. Για αρχή, να αναφέρουμε ότι ο δίσκος θα έχει χωρητικότητα 1TB και θα αυξήσει αρκετά το κόστος κατασκευής της κονσόλας. Κατά δεύτερον, έχουμε να κάνουμε με NVMe λύση, που είναι το καλύτερο ενδεχόμενο και παράλληλα ένα σύστημα που λέγεται Xbox Velocity Architecture. Χωρίς να μπούμε σε πολλές τεχνικές λεπτομέρεις, απλά ας αναφέρουμε ότι θα εξαλείψει τους χρόνους loading, αλλά και τους χρόνους που απαιτούνται για να φορτωθούν γεωμετρίες και textures σε ένα open-world παιχνίδι μεγάλου βεληνεκούς, όπως είναι το Assassin's Creed Odyssey ή το Red Dead Redemption 2. Οι χρήστες που επιθυμούν επέκταση του αποθ. χώρου, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έναν ακόμη SSD NVMe, που μπορεί να τοποθετηθεί στην ειδική εξωτερική θύρα.





Επιπρόσθετα, έχουμε το Quick Resume για πολλαπλά παιχνίδια. Και στις παρούσες κονσόλες, έχουμε τη λειτουργία αδράνειας, που σας επιτρέπει να βάλετε την κονσόλα σε sleep mode, ενώ παράλληλα δεν κλείνει το παιχνίδι, ώστε να χρειαστεί να το φορτώσετε από την αρχή. Με το Quick Resume θα μπορείτε να έχετε πολλαπλά "ανοιχτά" παιχνίδια, αλλάζοντας το ένα με το άλλο, χωρίς να χρειάζεται να φορτώσουν από την αρχή, ακόμα κι αν κλείσετε την κονσόλα για 1 εβδομάδα. Δείτε το παρακάτω βίντεο:



Συμβατότητα



Το τελευταίο από τα σημαντικότερα κομμάτια είναι αυτό της συμβατότητας. Ήδη είχαμε δει τις εκπληκτικές δυνατότητες του Xbox One X για την αναπαραγωγή παλαιότερων τίτλων με βελτιώσεις. Ακόμη και όταν δεν έχει λάβει το παιχνίδι κάποιο patch, πάλι η βελτίωση ήταν σημαντική με αύξηση της ανάλυσης, του texture filtering, βελτίωση των επιδόσεων κλπ. Η Microsoft πάει ένα βήμα πιο πέρα.



Για αρχή, τα παιχνίδια του Xbox One, θα τρέχουν στο Xbox Series X, χωρίς emulation πλέον, αλλά καθαρά στο hardware. Χιλιάδες τίτλοι του original Xbox και του Xbox 360 επίσης θα είναι playable με βελτιωμένη ποιότητα εικόνας, πιο σταθερά framerates κλπ. Η ομάδα χρησιμοποιεί τη λειτουργία Smart Delivery για να μπορείτε να αγοράσετε το παιχνίδι σας μία φορά και να μπορεί να παίξει στην καλύτερη μορφή του στην κονσόλα που έχετε.



Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία, που ανέφερε το τεχνολογικό site Digital Foundry, όταν εξέτασε τη λειτουργία, ήταν η δυνατότητα εφαρμογής HDR σε τίτλους που δεν το υποστηρίζουν καν! Χρησιμοποιώντας ένα από τα καλύτερα συστήματα HDR που έχουμε δει ως τώρα για βάση, αυτό του Gears 5, η εταιρεία χρησιμοποιεί αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσει την εικόνα ακόμα και τίτλων 20ετίας για την καλύτερη δυνατή απεικόνισή τους. Ως παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε το Halo 5, το οποίο δεν είχε υποστήριξη HDR και παρουσιάστηκε με πολύ πιο πλούσια χρώματα, χάρη σε αυτήν την τεχνική. Να σημειώσουμε ότι δεν είναι "μεσοβέζικη" λύση, αλλά πραγματικό HDR.







Τιμή



Και τώρα που μάθαμε όλα τα χαρακτηριστικά, μένει ένα σημαντικό στοιχείο: η τιμή. Πλέον μπορούμε να κάνουμε μια πιο σοβαρή εκτίμηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ψυχολογήσουμε την εταιρεία και την τακτική που θα θέλει να ακολουθήσει. Η δική μας εκτίμηση με μεγάλη σιγουριά είναι ότι δεν θα είναι φτηνή η κονσόλα. Σίγουρα, θα θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική και να διατηρηθεί εντός του εύρους της προϊόντικής κατηγορίας, όμως κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η πιο ακριβή κονσόλα, που έχει κυκλοφορήσει ποτέ. Αν η Microsoft όμως θελήσει μεγαλύτερο μερίδιο αυτήν τη φορά με το "καλησπέρα", τότε θα πάρει κόστος πάνω της. Ακόμα κι έτσι όμως, δεν μπορούμε να δούμε το Xbox Series X να φτάνει τα €400, που ήταν η "βάση" τιμών στο λανσάρισμα για αυτή τη γενιά. Μια τιμή 500-600 είναι ένα πιο λογικό συμπέρασμα. Πιθανώς να το μάθουμε είτε στο event της εταιρείας σε μερικές ημέρες, είτε τον Ιούνιο στο πλαίσιο της... διαδικτυακής πλέον, E3 2020.