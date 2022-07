Google: Αναζητώντας τολμηρές ιδέες για την προώθηση δράσεων ενάντια στην κλιματική αλλαγή

Η Google παρουσιάζει το Google Impact Challenge on Climate Innovation, ένα πρόγραμμα ύψους 30 εκ. δολαρίων που υλοποιείται σε συνεργασία με MKO και κοινωνικές οργανώσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της προσπάθειας ενάντια στη κλιματική αλλαγή και η αναζήτηση νέων ιδεών και λύσεων.





Η Google έχει δεσμευτεί, εδώ και δεκαετίες, για δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή – και αυτό που μάθαμε μέσα σε αυτό το διάστημα είναι ότι μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερο αντίκτυπο μέσα από συνεργασίες. Για τον λόγο αυτόν, παρουσιάζουμε το Google.org Impact Challenge on Climate Innovation, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για ένα δυναμικό πλέγμα ενεργειών, που υλοποιείται από ΜΚΟ και κοινωνικές οργανώσεις, οι οποίες ωθούν την πρόοδο στην ενημέρωση και τη δράση σχετικά με το κλίμα χρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική εκμάθηση και άλλα ψηφιακά εργαλεία.



Το παράδειγμα δίνει η ίδια η Google, έχοντας θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών ρύπων σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας και της αλυσίδας λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών προϊόντων μας, έως το 2030. Ωστόσο, στα κέντρα δεδομένων μας και τα γραφεία μας κάνουμε ένα βήμα παραπάνω με τον φιλόδοξο στόχο να λειτουργούμε 24/7 με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα, μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Η προσπάθειά μας προς την αναζήτηση καθαρής ενέργειας παγκοσμίως όχι μόνο συμβάλλει στην απανθρακοποίησή μας, αλλά «πρασινίζει» και τα τοπικά δίκτυα στα οποία λειτουργούμε, επιδρώντας θετικά στην ευρύτερη περιοχή.





Όταν, όμως, πρόκειται για την αντιμετώπιση ενός ζητήματος με το μέγεθος και τη σημασία της κλιματικής αλλαγής, πετυχαίνουμε περισσότερα όταν δουλεύουμε μαζί. Για τον λόγο αυτόν, χρησιμοποιούμε την τεχνολογία μας ώστε να προσφέρουμε σε όλους πρόσβαση σε κλιματικά δεδομένα. Πόλεις σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Environmental Insights Explorer, ώστε να έχουν καλύτερη επίγνωση των δεδομένων, μεταξύ άλλων, σχετικά με τους ρύπους τους, την προοπτική αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα καινοτόμα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο Google Cloud, όπως το Carbon Footprint, το οποίο βοηθά τις εταιρείες να μετρήσουν με ακρίβεια το ανθρακικό τους αποτύπωμα που προέρχεται από τη χρήση του cloud. Επίσης, οι χρήστες της Google μπορούν να κάνουν πιο βιώσιμες επιλογές, χάρη σε δεδομένα σχετικά με το ανθρακικό αποτύπωμα των ταξιδιών τους – βρίσκοντας για παράδειγμα στο Google Maps ποια πτήση έχει χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα ή ποια είναι η καλύτερη από άποψη εξοικονόμησης καυσίμων.









Ώθηση της κλιματικής δράσης μέσα από τα δεδομένα





Μέσα από το Google.org Impact Challenge on Climate Innovation στηρίζουμε ΜΚΟ και κοινωνικές οργανώσεις που αναδεικνύουν τη δύναμη της ψηφιακής τεχνολογίας στο πλαίσιο της κλιματικής καινοτομίας. Μέσα από το Google.org Fellowships λόγου χάρη, έξι projects θα λάβουν από 5 εκατομμύρια δολάρια το καθένα, καθώς και προϊόντα και τεχνογνωσία από την Google. Τα κονδύλια αυτά θα επιταχύνουν τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία νέων εργαλείων, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι επιχειρήσεις, οι νομοθέτες, οι επαγγελματίες και οι πολίτες ώστε να φέρουμε μια θετική αλλαγή.





Τα ανοιχτά δεδομένα και τα προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Εκμάθηση, μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο σε νέες λύσεις για το κλίμα, οι οποίες θα ήταν αδύνατες στο παρελθόν. Αυτές οι τεχνολογίες θα αναδείξουν νέες ανακαλύψεις και συνθήκες οι οποίες, διαφορετικά, θα παρέμεναν κρυμμένες πίσω από ένα “βουνό” δεδομένων. Από το 2018, το Google.org στηρίζει μια σειρά από καινοτομίες, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε καλύτερους σχεδιασμούς μέσα από τη δημιουργία προτύπων – όπως η χαρτογράφηση ρύπων σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάδειξη των καλύτερων περιοχών για την αναβίωση οικοσυστημάτων και η στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων, με στόχο, μεταξύ άλλων, να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα.





Φέτος, το Impact Challenge είναι βασισμένο στην επιτυχία που είχε στην Ευρώπη το 2020, το Impact Challenge on Climate του Google.org, καθώς και στο Sustainability Seed Fund του Google.org, ύψους 6 εκατ. δολαρίων, που λανσάραμε εντός του 2022 στην Ασία.





Στείλτε τις αιτήσεις με τις τολμηρές ιδέες σας





Οι αιτήσεις για ένταξη στο Google.org Impact Challenge on Climate Innovation γίνονται δεκτές στο g.co/climatechallenge. Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι θα δοθεί προτεραιότητα στις αιτήσεις που θα έχουν κατατεθεί πριν τις 29 Ιουλίου. Οι οργανισμοί που θα επιλεγούν θα ανακοινώνονται σταδιακά μέσα στη χρονιά, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των 6 projects.