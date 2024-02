Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά, από επίθεση άνδρα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare de Lyon, στο Παρίσι.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ η αστυνομία δε γνωρίζει ακόμα το κίνητρο του. Πρόκειται για άνδρα από το Μάλι γεννημένο το 1992.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Όπως έγινε γνωστό η άδεια οδήγησης του δράστη είναι ιταλική και σύμφωνα με μάρτυρες δεν αναφώνησε τίποτα τρομοκρατικό.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στις αίθουσες 1 και 3, στις οποίες έχει διακοπεί η πρόσβαση, ανακοίνωσε η γαλλική εθνική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF στο X,κάνοντας λόγο για κακόβουλη πράξη. «Η κυκλοφορία επιβραδύνεται μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montargis και μεταξύ του Gare de Lyon του Παρισιού και του Montereau», πρόσθεσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το επίπεδο απειλής τρομοκρατίας μειώθηκε στη Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σημειώνεται ότι το επίπεδο «απειλής τρομοκρατίας» είχε μειωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

France : Several people were injured Saturday in a knife attack at Paris’s Gare de Lyon railway station, a major travel hub, police said pic.twitter.com/Zr7jcXzlsw

— Franckalbert (@Franckalbert201) February 3, 2024