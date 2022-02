Η υψηλή βαθμολογία ασβεστίου των καρδιακών αρτηριών αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Ζήσης Ψάλλας

Τα άτομα με υψηλή λιποπρωτεΐνη (α) και υψηλή βαθμολογία ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες (CAC: coronary artery calcium) αντιμετωπίζουν πάνω από 20% κίνδυνο καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού τα επόμενα 10 χρόνια, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας πολυκεντρικής μελέτης με επικεφαλής καρδιολόγους στο Πανεπιστήμιο του Τέξας.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι κάνοντας τη σύνδεση μεταξύ Lp(a) και CAC ως οδηγών διπλού κινδύνου, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε την ιατρική κοινότητα και να βελτιώσουμε την έγκαιρη πρόληψη καρδιακής προσβολής για αυτούς τους ασθενείς», δήλωσε ο καρδιολόγος Parag Joshi. «Τα δεδομένα μας μπορεί επίσης να επιταχύνουν την ανάπτυξη θεραπειών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου».

Περίπου ένας στους έξι ανθρώπους στις ΗΠΑ έχει υψηλή Lp(a), έναν τύπο κακής χοληστερόλης, τα επίπεδα της οποίας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα γονίδια κάποιου αλλά και, εν μέρει, από τη διατροφή (όπως ανακαλύφθηκε πρόσφατα).Το ασβέστιο της στεφανιαίας αρτηρίας, γνωστό ως CAC, είναι ένας δείκτης εναποθέσεών του στην καρδιά.

Η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι τα άτομα με υψηλή Lp(a) και υψηλό CAC είχαν 22% κίνδυνο 10ετούς καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού, σε σύγκριση με 10-15% κίνδυνο 10 ετών σε ασθενείς που είχαν μόνο έναν από τους δύο παράγοντες κινδύνου.

Οι ερευνητές εντόπισαν τρεις διακριτές τάσεις που σχετίζονται με τον κίνδυνο:

Υψηλή Lp(a), υψηλό CAC: Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο 10ετούς καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού.

Υψηλή Lp(a), μηδέν CAC: Ο κίνδυνος 10ετούς καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού είναι χαμηλός όταν δεν υπάρχει CAC, ακόμα και αν η Lp(a) είναι υψηλή.

Χαμηλή Lp(a), υψηλό CAC: Ο κίνδυνος 10ετούς καρδιακής προσβολής ή εγκεφαλικού είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο, αλλά χαμηλότερος από ό,τι με υψηλή LP(a) και υψηλό CAC συνδυαστικά.

Τα δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American College of Cardiology.

«Η δημιουργία της σύνδεσης της Lp(a) και του CAC με παθήσεις της καρδιάς σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη σημαντική επόμενη φάση της έρευνας, η οποία θα είναι ο καθορισμός και η εξατομίκευση πρωτοκόλλων πρώιμου προσυμπτωματικού ελέγχου για τον εντοπισμό ασθενών με υψηλό κίνδυνο καρδιακής προσβολής», δήλωσε ο Joshi, του οποίου η έρευνα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του κινδύνου για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό.