Διαμαρτυρίες των σπουδαστών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας

Διαμαρτυρίες των σπουδαστών της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ. Ε. Ι Αθήνας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/12/2017 στις 10 π.μ. έξω από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και την Τρίτη 12/12/2017 στις 09:00 π.μ, στην λεωφόρο Καβάλας (στάση Σαρακακη) στο Αιγάλεω.



Όπως αναφέρουν σε υπόμνημά τους προς τον υπουργό Παιδείας οι φοιτητές του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας:



«Τον τελευταίο καιρό ακούγεται ότι το τμήμα μας πρόκειται να αποκλειστεί από το υπό ίδρυση ΠΔΑ ή άλλως ότι θα κατακερματιστεί, ή άλλως θα υποβαθμιστεί σε πρόγραμμα διετούς φοίτησης. Επιπλέον, φημολογείται ότι εκ των επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, θα συνενωθούν επιλεκτικά σε μία Σχολή μόνον α)-τα Ιατρικά Εργαστήρια και β)-η Ραδιολογία-Ακτινολογία, ενώ αγνοείται ανεξήγητα η Σχολή Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Κατόπιν τούτων, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τους κάτωθι λόγους:



Το τμήμα μας έχει ήδη καταθέσει την με αρ. 17/19-06-2017 απόφαση Συνέλευσης τόσο στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, όσο και στα αρμόδια διοικητικά όργανα του ΑΤΕΙ-Α, στην οποία αναφέρονται με λεπτομέρεια οι θέσεις και η δυναμική του τμήματός μας σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.



Σε συνέχεια των όσων αναλύονται στην ως άνω απόφαση θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τα ακόλουθα:



Το τμήμα μας λειτουργεί από το έτος 1978 ως τότε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και είχε ενταχθεί στην τότε Σχολή Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Σήμερα, ανήκει στη σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) και βρίσκεται πάντα στις πρώτες θέσεις προτίμησης των υποψηφίων φοιτητών ανάμεσα στα υπόλοιπα τμηματα του ΤΕΙ.



Συγκεκριμένα βρίσκεται μέσα στην πεντάδα πρώτης επιλογής στις εισαγωγικές πανελλήνιες εξετάσεις (από όλα τα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας), με τη βάση εισαγωγής να ξεπερνά τα 14.000 μόρια. Στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας του ΑΤΕΙ Αθήνας εντάσσονται ποικίλα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα υψηλού επιστημονικού και τεχνολογικού επιπέδου.



Επιπλέον, προσφέρεται απόκτηση εμπειρίας πάνω στις εφαρμογές της ειδικότητας τόσο του Αισθητικού (dermascience) όσο και του Κοσμητολόγου (cosmetic science). Ως τμήμα διαθέτουμε αναβαθμισμένο σύχγρονο τεχνολογικό εξοπλισμό σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα.



Μάλιστα, με την με αρ.15/29-6-2016 πρόσφατη συνέλευση (ακαδημαικό έτος 2016-2017) το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις της εξωτερικής αξιολόγησης και πλέον ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες ανάγκες της εθνικής και διεθνούς πραγματικότητας στο χώρο της Κοσμητολογίας και Δερμοαισθητικής.



Επιπλέον, η Αρχή Διασφάλισης & Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση σε εξωτερική αξιολόγηση μεταξύ άλλων απεφάνθει ότι το τμήμα μας προσφέρει εξαιρετική μαθησιακή εμπειρία και ότι η εργασιακή απορρόφηση των αποφοίτων είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι στους χαλεπούς καιρούς της Χώρας μας, οι απόφοιτοι του τμήματός μας έχουν υψηλότατο ποσοστό άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης με σαφή και θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα.



Μάλιστα, επί του ανωτέρω θέματος, Σας παραθέτουμε ότι η υπ’ αριθμόν 1517/19-04-2017 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 7ΤΩΧ465ΦΥΟ-ΑΤΗ) ανακάλεσε την προηγούμενη με αρ. πρωτ. Γ3β/ΓΠ/οικ. 18846 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι «Η αποτρίχωση με μηχανήματα λέϊζερ (laser) διενεργείται από ……………… β) κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της

ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής». Με αυτήν , θεσμοθετήθηκε ένα επιπλέον επαγγελματικό μας δικαίωμα αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος μας κατέχουν υψηλότατο υπόβαθρο επιστημονικής κατάρτισης και σε αυτό το επιστημονικό πεδίο.



Επιπλέον, η επιστημονικότητα του επαγγέλματός μας η οποία δυστυχώς δεν είναι ευρέως γνωστή και διαδεδομένη, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:



-συμπτωματική αντιμετώπιση ενδοκρινολογικών, δερματολογικών και παθολογικών προβλημάτων, όπως θεραπεία ακμής, ουλών, απομάκρυνση ανεπιθύμητης τριχοφυίας με σύγχρονες βιοχημικές μεθόδους και laser.

-ανάπτυξη και έρευνα καλλυντικών-δερμοκαλλυντικών

-παραγωγή καλλυντικών

-παραγωγή καλλυντικών σε βιομηχανική κλίμακα

-αποτελεσματικότητα καλλυντικών

-ποιοτικό έλεγχο καλλυντικών προϊόντων

-αντιμετώπιση και πρόληψη δερματικών παθήσεων

-αντιμετώπιση ογκολογικών ασθενών, όπως αντιμετώπιση ουλών και ανεπιθύμνητων ενεργειών (όπως αλωπεκία), αποκατάσταση θηλαίας άλω μετά από μαστεκτομή μέσω της διορθωτικής ψιμυθίωσης διαρκείας (medical camouflage). Γεγονός που αποδεικνείεται και από το πρωτόκολλο συνεργασιας με την ογκολογική μονάδα ΓΠΠ Γενικού Νοσοκομείου “Σωτηρία”.

-φωτοανάπλαση, ηλεκτροθεραπείες, μη ενεσιμη μεσοθεραπεία, που αποτελούν τα νέα πεδία της Δερμοαισθητικής

-cosmeceuticals, (cosmetics +pharmaceuticals). Δραστικές δερμοκαλλυντικές ουσίες με βιοχημικο μηχανισμό δράσης, νέες επιστημονικές εξελίξεις όπως η νανοκοσμητολογία

- Κανονισμός καλλυντικών προϊόντων (EC 1223/2009): Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για όλο και πιο επιστημονική και εξειδικευμένη γνώση, ασφάλεια και μελέτη για τοξικότητα των καλλυντικών προκειμένου τα καλλυντικά που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις εξελίξεις των διεθνών επιτροπών αξιολογήσεων (SCCS, REACH, CLP).



Τέλος, σας αναφέρουμε ότι το τμήμα μας είναι το μοναδικό μαζί με αυτό της Θεσσαλονίκης, χωρίς να υπάρχει άλλο αντίστοιχο στην 3βάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, το οποίο παρέχει υψηλής κατάρτισης

αποφοίτους στον τομέα της αισθητικής και κοσμητολογίας και δεν έχει επικάλυψη από ανάλογο Πανεπιστημιακό τμήμα της ημεδαπής.



Λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα Bachelor τετραετούς φοίτησης στον Ευρωπαϊκό χώρο: Bachelor in Cosmetic Science, University of Sunderland, United Kingdom (4 years BS) / Department of Pharmacy and Cosmetic Science De Montfort University, England (4 years BS) / Master on Cosmetic Science, University of Arts, London (Intergated 5 years) / Department of Toxicology, Dermato-cosmetology

and Pharmacognosy, Vrije Universiteit, Brussels (4 years BS).



Λειτουργούν αντίστοιχα προγράμματα Bachelor τετραετούς φοίτησης στον Διεθνή χώρο: Bachelor in Dermal Sciences, Victoria University, Australia (4 years BS) / Bachelor in Pharmaceutical Sciences,

Cosmetic Science & Formulation Design, University of Toledo, Ohio, United States (4 years BS) / Department of Cosmetic Science, Providence University, Taiwan (4 years BS) / Department of Cosmetic Science, University of Taiwan (4 years BS) / Department of Fragance & Cosmetic Science, Kaohsing Medical University (4 years BS).



Επειδή με την μη ένταξή μας στο υπό ίδρυση ΠΔΑ θα στερηθούμε την δυνατότητα να προσφέρουμε τις επιστημονικές μας γνώσεις στην επαγγελματική μας ζωή, στην κοινωνία και πάνω από όλα στον Άνθρωπο που καλούμαστε να υπηρετούμε.



Επειδή σήμερα είμαστε 750 φοιτητές που αγωνιούμε για το μέλλον και τις σπουδές μας αφού δια της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων και της διαδικασίας των κατατακτηρίων εξετάσεων φοιτούμε συνειδητά σε στο τμήμα αυτό.



Σας καλούμε όπως προστατεύσετε το τμήμα μας που αναπτύσσεται ραγδαία καθώς την επιστήμη της Κοσμητολογίας και Δερμοαισθητικής ως αυτόνομο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.



ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ YΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.



Ακολουθεί ενυπόγραφη κατάσταση των διαμαρτυρομένων φοιτητών Αισθητικής και Κοσμητολογίας για την αναγκαιότητα ένταξης μας στο ΠΔΑ. Επιπλέον, υπάρχει επισυνημμένο αρχείο μορφής excel με τις ηλεκτρονικές υπογραφές φοιτητών/εκπαιδευτικών/αποφοίτων οι οποίοι συμφωνούν με αυτήν την ένταξη του τμήματος στο ΠΔΑ».