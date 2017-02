Greek From Greece: Ο Ελληνικός φούρνος στο New Jersey

Μια νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία Ελληνικών συμφερόντων ξεκίνησε την λειτουργία της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στο Hoboken του New Jersey. Πρόκειται για το πρώτο πιλοτικό κατάστημα Ελληνικού Bakery με την ονομασία GFG (Greek from Greece), το οποίο δημιούργησε η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Dream Foods, στην οποία συμμετέχουν οι επιχειρηματίες Γιάννης Χήτος (Ζαγόρι, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, Yoda.gr, Green Cola Hellas) και Γιώργος Δρόσος (Bo Concept).Στόχος του νέου καταστήματος και αποστολή της Dream Foods είναι να προβάλλει τα Ελληνικά ποιοτικά προϊόντα και την Ελληνική Διατροφή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, δημιουργώντας ένα νέο, άμεσο κανάλι προσέγγισης του Αμερικανού καταναλωτή με τα Ελληνικά προϊόντα που θα διατίθενται όχι σε κάποιο ράφι αλλά έτοιμα προς κατανάλωση.Συγκεκριμένα πάνω από το 80% των προϊόντων που διατίθενται στο πρώτο πιλοτικό κατάστημα GFG παράγεται στην Ελλάδα από Ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων, ενώ και ο εξοπλισμός του καταστήματος είναι σχεδόν αποκλειστικά Ελληνικής κατασκευής και προέλευσης.Όπως σημείωσε σχετικά ο κ. Γιάννης Χήτος ‘τα ελληνικά προϊόντα και οι ελληνικές συνταγές ταξιδεύουν στην Αμερική. Η εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής είναι απαραίτητη για την στήριξη της ελληνικής οικονομίας και θεωρούμε ότι θα συμβάλουμε και εμείς, ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση’.Στόχος των Ελλήνων επιχειρηματιών είναι να επεκτείνουν το συγκεκριμένο concept, σε πρώτη φάση, στην αγορά της Νέας Υόρκης, όπου έχουν ήδη εντοπισθεί τα επόμενα σημεία που θα λειτουργήσουν τα νέα καταστήματα GFG και στην συνέχεια να διερευνηθούν πιθανές ευκαιρίες και σε άλλες Αμερικανικές Πολιτείες.Ο Γιώργος Δρόσος υπογράμμισε, ‘έχουμε δημιουργήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την σταδιακή επέκταση του GFG, αποσκοπώντας στο να φέρουμε όλο και περισσότερους Αμερικανούς καταναλωτές σε επαφή με την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα’.Για τον σκοπό αυτό αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα την λειτουργεία του, ένα ιδιόκτητο Logistic Center στην περιοχή του New Jersey, από το οποίο θα πραγματοποιείται η ομαλή τροφοδοσία των καταστημάτων GFG.