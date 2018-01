Η Samsung παρουσίασε μια τηλεόραση 146 ιντσών με τη νέα MicroLED τεχνολογία

H Samsung παρουσίασε στην έκθεση CES 2018, στο Las Vegas, μια τεράστια 4K τηλεόραση, που ονομάζεται "The Wall", και η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι η πρώτη "αρθρωτή" τηλεόραση. Η "The Wall" έχει διαγώνιο 146 ιντσών και χρησιμοποιεί MicroLED τεχνολογία.Η τεχνολογία MicroLED μοιράζεται πολλά πλεονεκτήματα με την OLED. Κάθε μικροσκοποικό LED μπορεί να παράγει το δικό του φως και δεν απαιτείται οπίσθιος φωτισμός. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί και αναπαράγει τα βαθύτερα μαύρα και πλούσια χρώματα, όπως ακριβώς και οι OLED. Επίσης μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα φωτεινότητας.H The Wall διαθέτει σχεδιασμό χωρίς πλαίσιο (bezel-less) και η Samsung την περιγράφει ως "module-based". Η εταιρεία αναφέρει ότι με τον modular (αρθρωτό) σχεδιασμό, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το μέγεθος της τηλεόρασης που ταιριάζει στις ανάγκες τους. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο τρόπος που θα γίνεται κάτι τέτοιο, αλλά για παράδειγμα οι καταναλωτές θα μπορούν να "μικρύνουν" ή να "μεγαλώσουν" την τηλεόρασή τους, αν μετακομίσουν σε άλλο χώρο, χωρίς να απαιτείται να αγοράσουν νέα τηλεόραση.Για την ώρα, η τηλεόραση βρίσκεται σε concept στάδιο, αλλά η Samsung έχει σκοπό να προχωρήσει και σε εμπορική χρήση στο μέλλον, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σύντομα.