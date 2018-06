Τι παίζει στο Netflix | Ιούλιος 2018

Νέες σειρές, νέα επεισόδια και νέες ταινίες τον Ιούλιο στο Netflix. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με ακόμα περισσότερο περιεχόμενο και πλέον οι ώρες της ημέρας δεν είναι αρκετές. Άξιες ειδικής αναφοράς είναι οι προσθήκες της νέας σεζόν του Orange is the New Black, αλλά και των ταινιών του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel και του franchise The Fast and the Furious, ανάμεσα σε άλλα.Στη νέα εκρηκτική σεζόν, οι κρατούμενες εξεγείρονται και αλλάζουν ριζικά το καθεστώς εξουσίας στο Λίτσφιλντ.Το Γκριν Γκέιμπλς, ο αγαπημένος κόσμος της Άννας, εμπλουτίζεται με νέα πρόσωπα και συγκινητικά διδάγματα για την αγάπη, την απώλεια και την ωριμότητα.Ο Ελ Τσάπο θέλει να επεκτείνει την αυτοκρατορία του σε όλο τον κόσμο και γνωρίζει μια διάσημη ηθοποιό, στην οποία ρίχνει για δόλωμα τη χολιγουντιανή ιστορία της ζωής του.Απ’ έξω δεν δείχνουν να έχουν και τίποτα το ιδιαίτερο. Αν μπείτε μέσα όμως, τα υπέροχα αυτά σπίτια θα σας αποκαλύψουν μοναδικά μυστικά.Ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό συστατικό, καθώς οι αντίπαλες ομάδες αγωνίζονται έχοντας απέναντί τους το ρολόι, για να ετοιμάσουν το πιο νόστιμο γλυκό.Στα νέα επεισόδια για το 2018, ο Τζέρι Σάινφελντ πηγαίνει βόλτα με 12 βετεράνους κωμικούς όπως είναι ο Τζέρι Λιούις, η Έλεν ΝτεΤζένερις και ο Ντέιβ Σαπέλ.Τρεις μητέρες των προαστίων σχεδιάζουν να ληστέψουν το σούπερ μάρκετ της περιοχής για να γλιτώσουν την οικονομική καταστροφή και να γίνουν ανεξάρτητες, μαζί.Ο Ιούλιος Καίσαρας δημιουργεί μία από τις σημαντικότερες δυναστείες της ιστορίας, αλλά οι απόγονοί του αμαυρώνουν την κληρονομιά του με παρακμή και αίμα.Το μόνο που θέλει είναι να δεθεί με τον γιο του. Κι εκείνος να σκοτώσει ένα ελάφι. Και να το γράψουν σε βίντεο.Την ώρα που ένα καταστροφικό συμβάν σπέρνει τον πανικό στους δρόμους, ένας άνδρας ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι διασχίζοντας όλη τη χώρα για να βρει την έγκυο φίλη του.Δύο απόφοιτοι πανεπιστημίου επιστρέφουν στη γενέτειρά τους, όπου η υποθετική ερώτηση “ποιανού ο πατέρας θα κέρδιζε σε έναν τσακωμό;” καταλήγει σε μαζικό πανδαιμόνιο.Υποφέροντας από όνειρα με επιθέσεις εξωγήινων, ένας οικογενειάρχης βιώνει τον χειρότερο εφιάλτη του όταν μια απόκοσμη δύναμη αρχίζει να αφανίζει τους κατοίκους της Γης.Στο 2ο μισό της σεζόν, η Γιούβε ελπίζει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις για την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου στο πρωτάθλημα και συνεχίζει ακάθεκτη στο Τσάμπιονς Λιγκ.Οι βαρόνοι των ναρκωτικών Ελ Τσάπο, Τζεμίκερ Τόμσον, Κρίστοφερ Κόουκ και Κλας Μπράνσμα χρησιμοποιούν τον φόβο και τη βία για να πλουτίσουν και να ξεφύγουν από τις αρχές.Ο Ράφαελ Ρόου, που πέρασε 12 χρόνια πίσω από τα κάγκελα για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ερευνά από μέσα μερικές από τις πιο σκληρές φυλακές του κόσμου.Η μία ατυχία διαδέχεται την άλλη για τους δυο σκανταλιάρηδες μικρούς μας φίλους που αναγκάζονται να μεταμορφώσουν τον δύστροπο διευθυντή τους στον υπερήρωα Καπετάν Βράκα.Επιστρέφει κι έχει τη δύναμη να κάνει το αδύνατο δυνατό! Ακολουθήστε τη Λούνα και την παρέα της και ζήστε ακόμη περισσότερες μαγικές περιπέτειες στην Αμέζια και πιο πέρα.Πέρα από τις ετοιμασίες για το Πρωτάθλημα Παίδων, η Ζόι και η ομάδα του Μπράιτ Φιλντ πρέπει να αντιμετωπίσουν τον χαμό ενός μέλους, μια μυστηριώδη φωτιά και άλλα εμπόδια.Η δεύτερη χρονιά στην Ακαδημία Κακλ φέρνει τη μαγεία και τις αταξίες εις διπλούν για την επιρρεπή στα ατυχήματα εκπαιδευόμενη μάγισσα Μίλντρεντ Χαμπλ και τους φίλους της.Κανείς δεν είναι ασφαλής, όταν η Μισέλ Γουλφ παίρνει το σκήπτρο χωρίς ενδοιασμούς, σε ένα εβδομαδιαίο κωμικό σόου με απολαυστικούς μονολόγους και καλεσμένους στο πλατό.Μια σειρά που εξερευνά ζητήματα του χώρου και του χρόνου που επηρεάζουν τη ζωή μας: από τις διαφορές των φύλων έως τις γεωπολιτικές συνθήκες.Ένας εξαιρετικός πρώην σκοπευτής επιστρέφει στη δράση για να αποτρέψει τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ, αλλά σύντομα θα βρεθεί κατηγορούμενος για φόνο.