Στην Τουρκία αναμένεται την Παρασκευή ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, σε μια χρονική συγκυρία αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Άγκυρας να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης και την αποτροπή μιας στρατιωτικής σύγκρουσης με ευρύτερες περιφερειακές συνέπειες.

Όπως αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο υπουργός Χακάν Φιντάν αναμένεται να επαναβεβαιώσει τη σταθερή αντίθεση της Τουρκίας σε οποιαδήποτε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους για τη σταθερότητα της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια.

Στρατιωτικοί και διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν πως η Άγκυρα επιδιώκει να τοποθετηθεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, προβάλλοντας τη σημασία του διαλόγου και της διπλωματικής οδού για την επίλυση των διαφορών. Ο Χακάν Φιντάν αναμένεται να τονίσει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση της έντασης, ιδίως στο ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η τουρκική διπλωματία θεωρεί ότι μια στρατιωτική σύγκρουση θα είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, επηρεάζοντας την ασφάλεια, την οικονομία και τις μεταναστευτικές ροές, ενώ θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη γεωπολιτική ισορροπία.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε πρόσφατα ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «με το δάκτυλο στη σκανδάλη», έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση. Παράλληλα, ωστόσο, επανέλαβε τη βούληση του Ιράν για την επίτευξη μιας «δίκαιης» και «ισότιμης» συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία στον Περσικό Κόλπο. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προχωρήσει στην αποστολή πολεμικών πλοίων στην περιοχή, συνοδεύοντας τις κινήσεις αυτές με σκληρή ρητορική, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος του ιρανικού καθεστώτος είναι μετρημένος».

Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική προσφυγική ροή προς τα τουρκικά σύνορα. Υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια στα σύνορα με το Ιράν, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης.

Ήδη, κατά μήκος της συνοριακής γραμμής μήκους 550 χιλιομέτρων, έχει κατασκευαστεί τοίχος 380 χιλιομέτρων, ο οποίος διασχίζει δύσβατες και χιονισμένες οροσειρές. Ο τοίχος, ενισχυμένος με αγκαθωτό σύρμα, τάφρους και συνεχή στρατιωτική παρουσία, είχε ως αρχικό στόχο τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης από το Ιράν και το Αφγανιστάν, καθώς και της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, τα υφιστάμενα μέτρα ενδέχεται να αποδειχθούν ανεπαρκή σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης.

Η Τουρκία εκτιμά ότι μια στρατιωτική σύγκρουση Ιράν–ΗΠΑ δεν θα περιοριζόταν σε διμερές επίπεδο, αλλά θα επηρέαζε συνολικά την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, με πιθανές επιπτώσεις στη Συρία, στο Ιράκ και στον Περσικό Κόλπο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακού παράγοντα σταθερότητας, επενδύοντας στη διπλωματία και την αποτροπή της κλιμάκωσης.