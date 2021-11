ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΤΗΝ COVID-19, ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Κλεάνθης Γρίβας

Κλεάνθης Γρίβας

12-11-2021

Η ζωντανή συζήτηση με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο στη «Ζούγκλα» στις 8/11/2021 δεν αφορούσε στη θεραπεία της Covid-19. Αφορούσε μόνο στον τρόπο που αντιμετώπισα ΕΓΩ την Covid-19, υπό την άμεση και συνεχή εποπτεία δύο παθολόγων με ειδική γνώση στην εφαρμογή της Φυσικής Ιατρικής και της Φυτοθεραπείας: της συζύγου μου Αλεξάνδρας Ευθυμιάδου - Γρίβα και της κόρης μου Μαρίας - Μυρτούς Γρίβα, οι οποίες διακανόνιζαν τη διατροφή μου, τη σύνθεση των φυσικών φαρμάκων και τη δοσολογία τους με βάση την εξέλιξη της κατάστασής μου.

https://www.zougla.gr/greece/article/klean8is-grivas--etsi-nosisa-apo-covid-19

Όπως είναι ευνόητο, το σχήμα που ακολούθησα είναι απολύτως εξατομικευμένο (αφορά μόνο σε εμένα) και δεν έχει γενική (οριζόντια) εφαρμογή. Τα φυσικά φάρμακα που είναι κατάλληλα για κάθε ασθενή θα πρέπει να επιλέγονται και να χορηγούνται από έναν γιατρό της επιλογής του ασθενούς, ο οποίος (α) έχει γνώση της φυτοθεραπείας, (β) γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό του ασθενή (και τα τυχόν φάρμακα που παίρνει) και (γ) μπορεί να τον παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, ώστε να τροποποιεί το σχήμα, εάν και όταν χρειασθεί.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Τζουζέπε Ρεμούτσι, διευθυντής του Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Ερευνών «Μάριο Νέγκρι» του Μιλάνου, σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Χρήστο Μαζάνη («Ζούγκλα», 10/11/2021), «υπάρχει μακρά πολιτιστική και επιστημονική παράδοση στις χώρες μας -Ιταλία και Ελλάδα- στον τομέα της διατροφής και των φυτών με θεραπευτικές ιδιότητες που σίγουρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν».

https://www.zougla.gr/kosmos/article/o-covid-antimetopizete-ke-sto-spiti

Για περισσότερες απολύτως αξιόπιστες πληροφορίες για τα φαρμακευτικά βότανα και τις φυτοθεραπείες, επισκεφτείτε τον επιστημονικό οργανισμό American Botanical Council (ABC) - https://www.herbalgram.org/resources/abc-clinical-guide/

Ειδικά για το νομικό καθεστώς που ισχύει στις ΗΠΑ για τα φαρμακευτικά βότανα και τις φυτοθεραπείες, βλ. το Mark Blumenthal: The ABC Clinical Guide to Herbs

(κεφ. Legal and Regulatory Status of Herbs and Phytomedicines in the U.S.).

Εκτός από τις μεθόδους αντιμετώπισης της Covid-19 με φυσικά μέσα, για όσους θα ήθελαν να επιλέξουν κάποια παρέμβαση με φάρμακα από το οπλοστάσιο της συμβατικής Ιτρικής, υπάρχει με ένας μεγάλος αριθμός γιατρών σε όλον τον κόσμο που χρησιμοποιεί με επιτυχία κάποια φάρμακα από αυτά. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Dr McCullough. [βλ. παρακάτω: Αντιμετώπιση της Covid-19 κατ’ οίκον με συμβατικά φάρμακα).

1. ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑ ΤΗΝ COVID-19 ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Όπως είναι ευνόητο, το σχήμα που ακολούθησα είναι απολύτως εξατομικευμένο και δεν έχει γενική (οριζόντια) εφαρμογή. Τα φυσικά φάρμακα που είναι κατάλληλα για κάθε ασθενή θα πρέπει να επιλέγονται και να χορηγούνται από έναν γιατρό της επιλογής του ασθενούς, ο οποίος (α) έχει γνώση της φυτοθεραπείας, (β) γνωρίζει το ιατρικό ιστορικό του ασθενή (και τα τυχόν φάρμακα που παίρνει) και (γ) μπορεί να τον παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς, ώστε να τροποποιεί το σχήμα, εάν και όταν χρειασθεί.

• ΒΑΜΜΑΤΑ

SALIX ALBA: Περιέχει σαλικυλικό οξύ (φυσική ασπιρίνη). Δράσεις: Αντιθρομβωτική και Αντιφλεγμονώδης.

COCHLEARIA ARMORACIA: Δράσεις: Αντιβιοτική, Μικροβιοκτόνα, Ιοκτόνα .

TEUCRIUM SCRODONIA: Αντιφλεγμονώδες (δρα κυρίως στον πνεύμονα).

BETULA RUBENSES: Δρα στα Μαστοκύτταρα του Πνεύμονα και στα Κύτταρα Kuppers του Ήπατος, που αποτελούν την τοπική αστυνομία των ιστών.

QUERCUS PENDICULATUM: Φυσική Κορτιζόνη.

RIBES NIGRUM: Διεγείρει τα επινεφρίδια για την παραγωγή ενδογενούς Κορτιζόνης.

CUPRUM (Χαλκός): Δράσεις: Αντιφλεγμονώδης και Ιοκτόνα.

ARGENTUM (Αργυρος): Δράσεις: Αντιφλεγμονώδης και Ιοκτόνα.

• ΕΝΖΥΜΑ (ταμπλέτες):

ΠΗΚΤΙΝΗ – ΠΑΠΑΪΝΗ - ΒΡΩΜΕΛΑΪΝΗ κ.ά.: Έχουν αντιφλεγμονώδεις και πρωτεϊνολυτικές δράσεις. Ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.

• ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΟΥΧΑ

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ COVID-19 ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Εκτός από τις μεθόδους αντιμετώπισης της Covid-19 με φυσικά μέσα, για όσους θα ήθελαν να επιλέξουν κάποια παρέμβαση με φάρμακα από το οπλοστάσιο της συμβατικής Ιατρικής, υπάρχει με ένας μεγάλος αριθμός γιατρών σε όλο τον κόσμο που χρησιμοποιεί με επιτυχία κάποια φάρμακα αυτά. Ένας απ’ αυτούς είναι ο Dr McCullough.

Τον Αύγουστο του 2020, δημοσιεύθηκε μια μελέτη-ορόσημο του Dr Peter McCullough με τίτλο «Παθοφυσιολογική βάση και αιτιολογία για την πρώιμη εξωτερική θεραπεία της λοίμωξης SARS-CoV-2», στο «American Journal of Medicine» (American Journal of Medicine. January 2021. 134 (1): 16-22)

Το έγγραφο παρακολούθησης έχει τίτλο «Πολυεπίπεδη πολυστοχευμένη διαδοχική θεραπεία πολλαπλών φαρμάκων της πρώιμης περιφερειακής λοίμωξης υψηλού κινδύνου SARS-CoV-2 (COVID-19)», δημοσιεύτηκε στο «Reviews in Cardiovascular Medicine» τον Δεκέμβριο του 2020 και έγινε η βάση για τον οδηγό θεραπείας στο σπίτι. (Κριτικές στην Καρδιαγγειακή Ιατρική 2020; 21 (4): 517-530)

Το σχήμα που εφαρμόζει ο Dr McCullough περιλαμβάνει αρχικά ένα ορισμένο μοντέλο διατροφής σε συνδυασμό με ανάπαυση. Και εν συνεχεία:

«Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινωθούν, συνιστά να καλέσετε τον γιατρό σας και να απαιτήσετε θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα. Προοδευτικά, η θεραπεία θα περιλάβει αντιμολυσματικά (όπως, η υδροξυχλωροκίνη -HCQ- ή η ιβερμεκτίνη), αντιβιοτικά, στεροειδή και αραιωτικά του αίματος.

Εάν ο γιατρός σας αρνείται να θεραπεύσει την Covid στα αρχικά στάδια, βρείτε έναν άλλον γιατρό ή επισκεφθείτε μια κλινική τηλεϊατρικής που θα σας βοηθήσει, γιατί η προ-νοσοκομειακή φάση είναι η φάση της θεραπευτικής ευκαιρίας».

[Βλ. Κλ. Γρίβας, Dr. Peter McCullough: Για τη θεραπεία της COVID. «Ζούγκλα», 19-09-2021. O Dr. McCullough είναι καρδιολόγος, παθολόγος και επιδημιολόγος, συντάκτης δύο ιατρικών περιοδικών και συγγραφέας 650 δημοσιευμένων μελετών που κρίθηκαν από ομότιμους].

3. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ «ΙΟΥ-ΧΙΜΑΙΡΑΣ»

H νόσος προκαλείται από τον ιό SARS-COV-2 που κατασκευάστηκε εργαστηριακά με φρανκεσταϊνικές μεθόδους Γενετικής-κοπτοραπτικής, με την καθοδήγηση του σκοτεινού εκπροσώπου του «βαθέος κράτους» στον χώρο της Υγείας Antony Fauci, διευθυντή -από το… 1984- του «Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργίας και Λοιμωδών Νόσων» (NIAID), και χρηματοδότηση από το NIAID και τα «Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας» (NIH) των ΗΠΑ. Στην τελική φάση της κατασκευής του, οι Αμερικανοί παρείχαν χρηματοδότηση και επιστημονική υποστήριξη στο Ινστιτούτο Ιολογίας της Wuhan (Κίνα) και οι Κινέζοι επιστήμονες εκτελούσαν το έργο.

[Κλ. Γρίβας. Fauci: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας - «Ζούγκλα», 05-06-2021]

Ο καθόλου «νέος» ιός SARS-COV-2 (για τα βασικά χαρακτηριστικά του έχουν εκδοθεί Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ήδη από το… 1998) είναι ένας ιός-Χίμαιρα, όρος που προσδιορίζει την κατασκευή ενός τέρατος το οποίο δεν υπάρχει στη φύση (η μυθολογική Χίμαιρα ήταν ένα τρομακτικό τέρας με κεφάλι λιονταριού, σώμα κατσίκας και ουρά φιδιού). Έτσι «δημιουργήθηκε ένας μολυσματικός κορωνοϊός με ελαττωματική αναπαραγωγή», που στόχευε ειδικά στο επιθήλιο του ανθρώπινου πνεύμονα. Και φαίνεται ότι είναι ο ιός που έγινε γνωστός ως SARS-CoV».

[Βλ. Κλ. Γρίβας. Dr. David Martin: Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες) αποδεικνύουν ότι ο Sars-cov-2 είναι ένας κατασκευασμένος ιός. Ένας ανθρωπογενής ιός που έχει συντεθεί επί δεκαετίες... «Ζούγκλα», 8-11-2011)

4. Η ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

Το γεγονός ότι ο ιός SARS-COV-2 δεν είναι ένας συμβατικός ιός από τους απειράριθμους που υπάρχουν στη φύση, αλλά αποτελεί προϊόν ενός εργαστηριακού ανασυνδυασμού χαρακτηριστικών διαφόρων κορωνοϊών με μεθόδους Γενετικής-κοπτοραπτικής, κατά τη γνώμη μου εξηγεί το ότι η νόσος που προκαλεί εκδηλώνεται με διαφορετικά συμπτώματα σε κάθε άτομο - ανάλογα, κυρίως, με την κατάσταση του ανοσοποιητικού του συστήματος. Και αυτό έχει προκαλέσει σύγχυση στους γιατρούς που καλούνται να την αντιμετωπίσουν, οι οποίοι, αδυνατώντας να παρέμβουν αιτιολογικά, εξαντλούνται στο κυνήγι των μεταβαλλόμενων συμπτωμάτων της, αυτοσχεδιάζοντας.

Συνεπώς, στον βαθμό που ο ιός-Χίμαιρα προκαλεί μια -σε γενικές γραμμές- νοσολογική οντότητα με διαφορετικά συμπτώματα από άτομο σε άτομο (κάτι που αποκλείει την αιτιολογική αντιμετώπισή της), ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπισθεί συνίσταται στην με κάθε τρόπο ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος (αυτού του θαυμαστού μηχανισμού άμυνας με το οποίο μας εξόπλισε η φύση) τόσο για την προφύλαξη από την προσβολή όσο και για την αποδυνάμωση των συμπτωμάτων μετά την προσβολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω ιός-Χίμαιρα SARS-CoV-2 ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει απομονωθεί, δεν έχει αποκαθαρθεί και δεν έχει φωτογραφηθεί με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

5. ΤΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ» ΤΕΣΤ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στην κατεύθυνση αυτήν, τα περιβόητα δήθεν «διαγνωστικά» τεστ PCR δεν παρέχουν καμιά βοήθεια. Όπως έγραφα στις 15-07-2021, «ο KaryMullis, εφευρέτης της τεχνολογίας της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης (Polymerase Chain Reaction - PCR), που βραβεύτηκε με το Νόμπελ της Χημείας το 1993, διακήρυσσε με κάθε ευκαιρία ότι η μέθοδός του (PCR):

«Είναι ένα εργαστηριακό εργαλείο, μια τεχνική μέθοδος που μπορεί να αναπαράγει εκατομμύρια φορές γενετικές αλληλουχίες DNA (ένα είδος φωτοαντιγραφικού μηχανήματος) και όχι ένα διαγνωστικό εργαλείο για την ανίχνευση των ιών. Και, συνεπώς, είναι εντελώς ακατάλληλη για την ανίχνευση - διάγνωση οποιασδήποτε ιογενούς λοίμωξης».

Οι Christian Drosten και Victor Corman, επαγγελματίες «διαδρομιστές» στους λαβύρινθους της εξουσίας και των δημοσίων σχέσεων, πέτυχαν να επιβάλουν με δόλια μέσα -και προς ίδιον όφελος- το τεστ PCR από εργαστηριακή τεχνική για τον πολλαπλασιασμό του ερευνώμενου ιικού υλικού σε… «διαγνωστικό μέσο». (!) Και, φυσικά, να γίνουν πάμπλουτοι.

Έτσι, το τεστ-PCR χρησιμοποιήθηκε ως ο κορυφαίος αιτιολογικός παράγοντας για την επιβολή των lockdowns παγκοσμίως, με τη συνεργασία των διεφθαρμένων γραφειοκρατικών ρυθμιστικών μηχανισμών (ΠΟΥ, FDA, CDC, EMA, ECDC κ.ά.), των εξαγορασμένων πολιτικών και των εξωνημένων τεχνοεπιστημόνων».

[Κλ. Γρίβας Η μεγάλη απάτη με τα Κρούσματα και τις Μεταλλάξεις. Η fake-πανδημία του 2020 με τη νέκρωση της οικονομίας και της κοινωνίας (Lockdown) οργανώθηκε με βασικό εργαλείο την απάτη των τεστ PCR. «Ζούγκλα», 15-07-2021].

Πέραν τούτων, υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα με τον τρόπο χρησιμοποίησης των τεστ και την κατηγοριοποίηση των ευρημάτων τους για την κατατρομοκράτηση της κοινωνίας. Οι τεχνο-επιστήμονες ταξινομούν αυθαίρετα όλους τους «θετικούς» στα τεστ ως «κρούσματα» (όρος που σημαίνει «λοιμώδης νόσος εν εξελίξει με συμπτώματα»), εκμεταλλευόμενοι τον ιατρικό αναλφαβητισμό του πληθυσμού.

Ένας στοιχειώδης σεβασμός των βασικών επιστημονικών αρχών, θα τους επέβαλε να ανακοινώνουν:

(α) πόσα τεστ γίνονται κάθε φορά,

(β) πόσα απ’ αυτά αφορούν ασυμπτωματικούς (δηλ. είναι «θετικοί» χωρίς να νοσούν),

(γ) πόσα αφορούν σε νοσούντες (δηλαδή - επαναλαμβάνω - «σε άτομα με λοιμώδη νόσο εν εξελίξει, με συμπτώματα») που ο αριθμός τους είναι αφάνταστα μικρός σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των τεστ. Και, φυσικά,

(δ) σε πόσους κύκλους επεξεργασίας (διπλασιασμού) υποβάλλεται το ιικό υλικό, δεδομένου ότι πάνω από τους 35 κύκλους δίνει ψευδώς «θετικό» αποτέλεσμα σε ποσοστό έως και 97% (ανιχνεύοντας ακόμα και ιικά «σκουπίδια»).

Αλλά, αυτό δεν θα εξυπηρετούσε τον δεδομένο τρομοκρατικό στόχο της κρατικής εξουσίας. Αντιθέτως, θα συντελούσε στην ανατροπή του αφηγήματος που στηρίζει το εν εξελίξει υγειονομικό πραξικόπημα.

Επιπροσθέτως, η καταναγκαστική επιβολή των τεστ PCR ως «διαγνωστικών» μέσων σε διεθνές επίπεδο, μας εξαναγκάζει να αναφερόμαστε σ’ αυτά συμβατικά, με την ίδια αναγκαιότητα που αναφερόμαστε το ίδιο συμβατικά σε ορισμένα στοιχεία των εργαστηριακών εξετάσεων, που οι φυσιολογικές τιμές τους υφίστανται τροποποιήσεις από και προς όφελος της Big Pharma: όπως π.χ., η πριν από χρόνια η επιβολή της αδικαιολόγητης μείωσης των φυσιολογικών τιμών της χοληστερόλης που μετέτρεψε εν μια νυκτί 40 εκατομμύρια υγιείς Αμερικανούς σε «ασθενείς» που αναγκάστηκαν να καταναλώνουν τα σχετικά φάρμακα.

Μ’ άλλα λόγια, «το Ιατρο-Φαρμακοβιομηχανικό Καρτέλ πουλάει καλά τον φόβο, μεταμορφώνοντας συνήθη προβλήματα της ζωής σε αρρώστιες και προκαλώντας αρρώστιες μέσω της αντιμετώπισής τους».

Μεταξύ αυτών, κεντρική θέση κατέχουν η υψηλή χοληστερόλη, η κατάθλιψη (λόγω πιεστικών καταστάσεων της καθημερινότητας), η εμμηνόπαυση, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ADS), η υψηλή πίεση του αίματος, η προ-εμμηνορροϊκή δυσφορική διαταραχή, η κοινωνική διαταραχή άγχους, η οστεοπόρωση, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, η γυναικεία σεξουαλική δυσλειτουργία, κ.α. Ολες αυτές οι καταστάσεις έχουν μεταμορφωθεί οβιδιακά σε «ασθένειες», εκτοξεύοντας στα ύψη τα κέρδη του ιατρο-φαρμακοβιομηχανικού Καρτέλ.

[Βλ. Ray Moynihan & Alan Cassels. Πουλώντας Ασθένειες: Πώς οι Φαρμακευτικές Εταιρείες μας μετατρέπουν όλους σε Ασθενείς. (Εκδ. Allen& Unwin, 2005), και

Alan Cassels & Ray Moynihan: Το Ιατρο-Φαρμακοβιομηχανικό Σύμπλεγμα είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία. (Le Monde diplomatique, 16-05-2006).

https://www.grivas.info/covid-19/479-iatrofarmakeftiko-kartel-i-megalyteri-apeili-gia-tin-ygeia ]

6) Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Για την υπονόμευση του ιατρικού αναλφαβητισμού του πληθυσμού, που αποτελεί το έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να αναπτύσσεται η εγκληματική αυθαιρεσία και η διαφθορά του ιατρο-φαρμακοβιομηχανικού Καρτέλ, παρατίθενται ελάχιστες σημαντικές αποκαλυπτικές εργασίες (με την ελπίδα ότι θα αποτελέσουν αντικείμενο ενδιαφέροντος έστω και ελάχιστων αναγνωστών, με πρώτη την μνημειώδη κριτική της απαλλοτρίωσης της υγείας από τον Ivan Illich:

Ivan Illich. Ιατρική Νέμεση: η απαλλοτρίωση της Υγείας. Μτφ. Β. Τομανάς, 1η έκδoση Εκδοτική Ομάδα 1986 και 2η έκδοση Νησίδες, 2010.

Ακολουθούν τα βιβλία που προτείνονται από τον Ben Goldacfre στο «Bad Pharma: Τα Παιχνίδια που παίζει η φαρμακοβιομηχανία» (Αθήνα, Μεταίχμιο, 2014), γιατί, όπως γράφει, «είναι σημαντικό να στηλιτεύεται η εγκληματική συμπεριφορά του φαρμακευτικού κλάδου… και, παράλληλα, να δίνονται στο κοινό πληροφορίες για τις βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των νέων θεραπειών, ώστε να μπορεί να διαπιστώνει τί είναι αποτελεσματικό και τί είναι βλαβερό»:

• Jerome Kassirer, πρώην εκδότης του North England Journal of Medicine (NEJM): On the take (2004). Είναι πολύ κατατοπιστικό σε ό,τι αφορά το μάρκετινγκ και την «κατάληψη» της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ από τη φαρμακοβιομηχανία.

• Marcia Angell, πρώην εκδότρια -επί δύο δεκαετίας- του North England Journal of Medicine (NEJM): The Truth About Drug Companies - Η αλήθεια για τις φαρμακευτικές εταιρείες (2005). Παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό το πρόβλημα του μάρκετινγκ, της διαφθοράς των θεσμικών οργάνων και των ανεπαρκών και μεροληπτικών δεδομένων.

• Richard Smith, πρώην εκδότης του British Medical Journal (BMJ): The Trouble With Medical Journals (To πρόβλημα με τα ιατρικά περιοδικά), (2006). Ο τίτλος μιλάει από μόνος του.

• Ray Moynihan. Όλα τα βιβλία του για την ιατρικοποίηση είναι εξαιρετικά.

• Donald Light (επιμέλεια): The Risks of Prescription Drugs - Οι κίνδυνοι από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. (2010)

• Melody Petersen, πρώην δημοσιογράφος των NY Times: Our Daily Meds (2008). Πολύ διαφωτιστικό βιβλίο για το ζήτημα του φαρμακευτικού μάρκετινγκ στις ΗΠΑ.

• Daniel Carlat, ειδικός στη βιοηθική: To White Coat Black Hat (2007). Εξετάζει εξαντλητικά τα ηθικά ζητήματα που άπτονται του φαρμακολογικού ελέγχου.

• Tom Nesi, το βιβλίο του για το Vioxx είναι αριστούργημα.

• Το βιβλίο των Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers και Paul Glasziou: Testing Treatments - Ελέγχοντας θεραπείες, (2006, 2η έκδοση 2011), παραμένει το πλέον απαραίτητο, κατά τη γνώμη μου, ανάγνωσμα σε αυτή την κατηγορία - κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο www.testingtreatments.org .

• Jerry Avom: Powerful Medicines (2005). Πρώτη προσπάθεια φαρμακοεπιδημιολόγου -απ' ό,τι γνωρίζω- να παρουσιάσει στο κοινό το επιστημονικό πεδίο της παρακολούθησης των παρενεργειών.

• Trisha Greenhalgh: To How to Read a Paper - Πώς να διαβάσετε ένα επιστημονικό άρθρο. Παραμένει το ευαγγέλιο του κάθε φοιτητή ιατρικής σε ό,τι αφορά την κριτική αξιολόγηση των επιστημονικών άρθρων αλλά μπορεί να διαβαστεί και από το ευρύ κοινό.

Όπως σημειώνει ο Ben Goldacfre, «στη Μ. Βρετανία (κυρίως) υπάρχει η τάση μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες να υποβάλλουν αγωγές κατά συγγραφέων που υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, στους τομείς της επιστήμης και της υγείας, προβάλλοντας τα ηθικά ζητήματα που οι ίδιες προκαλούν… οι αγωγές αυτές χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες για να αποτρέψουν την έκφραση δικαιολογημένων ανησυχιών, ή απλώς για να δημιουργήσουν ένα κλίμα φόβου αναγκάζοντας έτσι τους συγγραφείς να αυτολογοκρίνονται και να αποφεύγουν τα επικριτικά σχόλια… Η κατεστημένη ιατρική ανταμείβει πλουσιοπάροχα, αλλά όχι πάντα αυτούς που το αξίζουν. Πολλοί άνθρωποι των οποίων η δουλειά αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο πλήρωσαν σε οικονομικό, επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο την επιλογή τους να μελετήσουν τα σοβαρά συστημικά προβλήματα της ιατρικής. Είναι οι αφανείς ήρωες. Και είναι τιμή μου που κάνω το έργο τους ευρύτερα γνωστό».