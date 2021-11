Ιστορικές εκδόσεις για τρία μοντέλα της Triumph το 2022

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Triumph δείχνει εξαιρετικά δυνατή τους τελευταίους μήνες παρουσιάζοντας νέα μοντέλα, αναβαθμισμένες Η Thruxton RS Ton Up φωτογραφήθηκε μπροστά στο θρυλικό Ace Cafe του Λονδίνου.μοτοσικλέτες και ειδικές εκδόσεις. Έχουμε δει σχεδόν όλα τα μοντέλα της το 2022 να αποκτούν από μικρές ή μεγάλες αναβαθμίσεις και ήρθε η ώρα των Street Twin, Thruxton RS και Rocket 3 να δεχτούν την περιποίηση της βρετανικής φίρμας.

Η πρώτη μοτοσικλέτα που δέχτηκε τη φροντίδα της Triumph είναι η Street Twin. Η έκδοση ονομάζεται EC1 και είναι επηρεασμένη από τις γειτονιές του Ανατολικού Λονδίνου και την ιστορία του. Η πινελιές είναι νεανικές και ακολουθούν την hipster μόδα με χρώματα ασημί ματ και ματ αλουμίνιο.

Η κάθε μοτοσικλέτα φωτογραφήθηκε στο σημείο που "γεννήθηκε"

Η δεύτερη μοτοσικλέτα είναι η εντυπωσιακή Thruxton RS η οποία αποκτά για το 2022 την έκδοση Ton Up. ΗΗ Rocket 3 GT 221 φωτογραφήθηκε στην ταράτσα κτηρίου στο Λονδίνο. κλασική μορφή του cafe racer της Triumph παραμένει αναλλοίωτη έχοντας επηρεαστεί από τη μόδα Ton Up Boys της δεκαετίας του 1950 και του 1960 με χρωματισμό μπλε του Αιγαίου και μαύρα γραφικά. Αυτή είναι η πιο premium Thruxton που θα έχει παρουσιαστεί και θα σταθεί στο ύψος της κληρονομιάς της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας, η οποία ήταν η πρώτη που έσπασε το φράγμα των 100 μιλίων την ώρα στη διαδρομή του περίφημου TT Isle of Man.

Όσο για το Rocket 3 η Triumph έχει ετοιμάσει δύο εκδόσεις της μοτοσικλέτας για το 2022. Η μία είναι η R και η δεύτερη είναι η GT221. Το όνομά της η δεύτερη έκδοση το πήρε από την ροπή των 221Nm από τον θηριώδη κινητήρα των 2.300 κ.εκ. Το λογότυπο GT221 έχει τοποθετηθεί στο κόκκινο ρεζερβουάρ της μοτοσικλέτας, ενώ μαύρα είναι τα φτερά, τα καλύμματα κινητήρα και η μικρή μάσκα.

