Το Thruxton RS Ton Up είναι το αυθεντικό cafe racer της Triumph

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Τη δεκαετία του 1950 και του 1960 η Triumph είχε έντονη παρουσία στους αγώνες μοτοσικλέτας και O εμπνευστής και δημιουργός της γενιάς Ton Up ήταν ο τεράστιος Mike Hailwood, πρωταθλητής GP της δεκαετίας του 1960-1970.κυρίως στον εικονικό αγώνα TT Isle of Man. Το 1969 ο Malcolm Uphill μαζί με τους υπόλοιπους αναβάτες της επονομαζόμενης γενιάς αναβατών Ton Up (αναβάτες βρετανικής κουλτούρας cafe racer), κατάφεραν να πετύχουν για πρώτη φορά μέσο όρο ταχύτητας πάνω από 100 μίλια ανά ώρα στην θρυλική διαδρομή του TT με ένα Thruxton.

Η Triumph για να τιμήσει εκείνο το ορόσημο σχεδίασε ένα μοναδικό Thruxton RS το οποίο ονομάζεται Ton Up Special Edition. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι βαμμένο με μπλε και μαύρο χρώμα έχοντας χειροποίητες ασημί γραμμές σε πολλά σημεία της μοτοσικλέτας. Το κάλυμμα στο πίσω μέρος είναι λευκό με το νούμερο 100 πάνω σε ένα κόκκινο στρογγυλό λογότυπο να δεσπόζει, ενώ στα πλαϊνά συναντάμε μαύρα number plate με το λογότυπο Ton Up. Το κερασάκι στην τούρτα είναι οι μαύρες ζάντες και η ειδική κατασκευή στο κάτω μέρος των αναρτήσεων που είναι ασημί.

Αναρτήσεις Ohlins και πολλά ηλεκτρονικά

Ο κινητήρας του Thruxton RS Ton Up είναι ο γνωστός δικύλινδρος των 1.200 κ.εκ. που συναντάμε στο Η Triumph έχει δημιουργήσει περισσότερα από 80 αξεσουάρ για τη νέα σειρά Thruxton RS.Bonneville ο οποίος αποδίδει 105 ίππους και 112Nm ροπής. Οι αναρτήσεις είναι κορυφαίες της Ohlins με ανεστραμμένο πιρούνι 43mm εμπρός και δύο αμορτισέρ πίσω, ενώ τα φρένα είναι της Brembo με δαγκάνες M50 monoblock και δίσκους 310mm εμπρός.

Στον εξοπλισμό το Thruxton RS είναι κορυφαίο έχοντας ένα πλούσιο πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων το οποίο περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο traction control, τρεις επιλογές οδήγησης, σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού Ride-by-Wire και συμπλέκτη ολίσθησης. Τα φωτιστικά σώματα είναι τεχνολογίας LED, ενώ υπάρχει και USB θύρα φόρτισης για το smartphone.

Τη βασική έκδοση του Triumph Thruxton RS μπορείτε να το βρείτε στο δίκτυο συνεργατών της Triumph με την τιμή του βασικού μοντέλου να ξεκινάει από τις 16.690€.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Triumph έφτασε το ορόσημο των 120 ετών στον κόσμο της μοτοσικλέτας

Το πρώτο unboxing του Triumph Tiger 1200 στην Ελλάδα

Η Triumph βρήκε στο Tiger Sport 660 το τέλειο entry-level που έψαχνε