Δήμος Αθηναίων: Το πρόγραμμα απολυμάνσεων για την Παρασκευή 3 Απριλίου

Ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει τις καθημερινές δράσεις απολύμανσης των δημόσιων χώρων και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες, συμβάλλοντας με όλες τις δυνάμεις του στην προσπάθεια να περιοριστεί η πανδημία του κορωνοϊού.
Σήμερα, Παρασκευή 3 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν στα εξής σημεία:
1η Δημοτική Κοινότητα
ΣΟΛΩΜΟΥ
ΤΖΩΡΤΖ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ & ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ
ΠΛ. ΞΟΥΘΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΣ. ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΑΒΡΑΜΙΩΤΟΥ – ΟΛΗ
ΒΛΑΧΑΒΑ 1,3,6,8
ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2-4, 45
ΑΙΟΛΟΥ & ΒΥΣΣΗΣ
ΑΘΗΝΑΣ & ΒΟΡΕΟΥ
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ 1, 3-5, 8, 10
ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ (CONTAINER)
ΖΑΙΜΗ –ΟΛΗ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ)
ΝΟΤΑΡΑ –ΟΛΗ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ)
ΕΡΜΟΥ & ΑΓ. ΘΕΚΛΑΣ
ΛΥΣΙΟΥ & ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ
ΚΟΔΡΟΥ & ΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ & ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ & ΦΛΕΣΣΑ
ΑΙΟΛΟΥ & ΑΔΡΙΑΝΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
ΒΗΛΑΡΑ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
Ι.Ν. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΑΡΑΧΩΒΗΣ) (ΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ - ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ & ΕΙΣ. SUPER MARKET)
Ν. ΒΑΜΒΑ
Ν. ΔΟΥΚΑ
ΗΡΟΔΌΤΟΥ & ΚΑΡΝΕΆΔΟΥ
ΗΡΟΔΟΤΟΥ & ΑΛΩΠΕΚΗΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ: ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ, ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ, ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ, ΛΥΣΙΟΥ & ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ
ΒΗΛΑΡΑ
ΠΛ. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 24
ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 5-7
ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ & ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ (ΣΤΑΣΕΙΣ)
ΠΛ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ 31
ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟΥ ΕΠΙΔ/ΔΙΑ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ)
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ
ΣΚΟΥΖΕ
ΠΛ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ
ΑΓΑΘΩΝΟΣ
ΚΑΡΟΡΗ
ΚΑΙΡΗ
ΠΟΛΥΚΛΕΊΤΟΥ
ΒΛΑΧΑΒΑ
2η Δημοτική Κοινότητα
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΠΕΖ. ΕΥΦΟΡΙΩΝΟΣ
ΠΕΖ. ΑΥΤΟΜΕΔΩΝΤΟΣ
ΠΕΖ. ΙΒΥΚΟΥ
ΝΙΚΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ
ΦΩΚΙΑΝΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΟΥ
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ (ΥΜΗΤΤΟΥ - ΙΛΙΑΔΟΣ)
ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
ΦΙΛΕΤΑΙΡΟΥ
ΑΚΑΡΝΑΝΟΣ
ΔΑΜΑΡΕΩΣ (ΦΡΥΝΗΣ - ΦΡΥΝΩΝΟΣ)
ΥΜΗΤΤΟΥ (ΦΡΥΝΩΝΟΣ - ΑΡΥΒΒΟΥ)
ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΣΩΣΤΗ
ΠΑΡΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ (ΚΡΑΤΗΤΟΣ - ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ)
ΣΦΙΓΓΟΣ (ΠΥΡΡΑΣ - ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ)
ΧΕΛΝΤΡΑΙΧ
ΠΡΑΞΑΓΟΡΟΥ ΑΡΗΤΗΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ
ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ
ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ
ΤΙΜΟΘΕΟΥ (ΦΙΛΟΛΑΟΥ - ΑΡΗΤΗΣ)
ΣΤΕΝΤΟΡΟΣ
ΛΑΕΡΤΟΥ
ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
ΠΑΡΚΑΚΙ Μ. ΑΝΑΛΑΤΟΥ - ΣΑΡΚΟΥΔΙΝΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Μ. ΑΝΑΛΑΤΟΥ (ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ – ΜΠΑΚΝΑΝΑ)
ΠΑΡΚΑΚΙ ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ – ΦΙΛΙΝΟΥ
ΠΛ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ
ΒΟΛΤΑΙΡΟΥ
ΝΤΕΚΑΡΤ
ΝΙΟΥΜΑΝ
ΣΤΡΟΓΚΟΝΩΦ
ΠΕΖ. ΘΥΜΟΧΑΡΟΥΣ
ΦΑΝΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΠΑΡΚΑΚΙ ΒΡΥΣΑΚΙ (ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΡΓΟΤΙΜΟΥ - ΙΟΦΩΝΤΟΣ)
ΠΑΡΚΑΚΙ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ & ΕΡΙΦΥΛΗΣ
ΣΚΑΛ.ΕΡΙΦΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ
ΠΛ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ – ΠΛ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)
ΦΡΑΝΤΖΗ - ΑΝΟΔΟΣ (ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ - ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ)
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (ΦΡΑΝΤΖΗ - ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ)
ΚΑΣΟΜΟΥΛΗ (ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
ΠΑΡΚΟ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (ΦΡΑΝΤΖΗ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ)
ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ
ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΒΑΣ.ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ (ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ)
ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ
ΙΠΠΑΡΧΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ (ΚΑΘΟΔΟΣ)
ΑΓΚΥΛΗΣ
ΕΥΔΌΞΟΥ
ΦΙΛΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΠΟΥ
ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ (ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΡΗΤΗΣ)
3η Δημοτική Κοινότητα
ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
4η Δημοτική Κοινότητα
ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΕΩΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ
ΗΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΑΝΟΥΣ ΕΩΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ
ΔΟΛΙΑΝΩΝ
ΚΩΣΤΗ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΩΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΜΥΛΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΩΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΠΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΕΩΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΑΚΤΙΟΥ
ΑΜΒΡΑΚΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΜΑΝΟΥ ΑΠΟ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ ΕΩΣ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΥΡΛΑ
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜ. ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΛΑΡΗ ΕΩΣ ΝΙΡΒΑΝΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΡΙΓΩΝΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ – ΔΩΔΩΝΗΣ – ΡΟΔΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΑΥΛΩΝΟΣ (ΡΟΔΟΥ-Ν. ΛΥΚΟΥΔΗ)
ΠΑΡΚΟ ΑΥΛΩΝΟΣ (Ν. ΛΥΚΟΥΔΗ-ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ)
ΠΑΡΚΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Ν. ΛΥΚΟΥΔΗ
ΑΒΔΗΡΩΝ
ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΑΡΓΟΥΣ ΑΠΟ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΑΠΟ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ΕΩΣ ΛΕΝΟΡΜΑΝ
ΛΙΟΣΙΩΝ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΜΠΟ
ΡΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ ΕΩΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟ ΡΟΔΟΥ ΕΩΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΑΠΟ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΩΣ ΚΡΕΟΝΤΟΣ
5η Δημοτική Κοινότητα
ΕΥΤΑΞΙΟΥ ΟΛΗ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΟΛΗ
ΡΕΝΙΕΡΗ ΟΛΗ
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ ΟΛΗ
ΝΕΙΓΥ ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
ΣΤΑΣΗ ΚΤΕΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΒΙΚΕΛΑ ΑΠΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΩΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΛΑΣΚΑΡΗ ΟΛΗ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΛΑΡΝΕΩΣ
ΖΗΛΩΝ ΟΛΗ
ΓΑΔΗΛΩΝ ΟΛΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΡΑΣ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΠΑΡΩΡΙΤΗ ΟΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΟΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΔΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΟΛΗ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
ΜΗΤΣΑΚΗ ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ ΟΛΗ
ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ ΟΛΗ
ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΗ
ΑΧΡΙΔΟΣ ΟΛΗ
ΓΡ. ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΟΛΗ
ΒΟΥΤΥΡΑ ΟΛΗ
ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΑΠΟ ΒΙΚΕΛΑ ΕΩΣ ΚΑΒΑΦΗ
ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΠΟ ΒΙΚΕΛΑ ΕΩΣ ΚΑΒΑΦΗ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ ΕΩΣ ΑΘ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΟΛΗ
Ι. ΦΩΚΑ ΟΛΗ
ΓΑΔΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΥΡΑΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΛΑΡΝΕΩΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΣΤΑΝ ΚΑΙ ΜΑΡΤΖΩΚΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΡΤΖΩΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ
ΜΑΡΤΖΩΚΗ ΟΛΗ
ΡΟΣΤΑΝ ΑΠΟ ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ ΕΩΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΛΟΥΚΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΙΑΣ ΞΕΝΗΣ
6η Δημοτική Κοινότητα
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΦΙΝΤΙΟΥ
ΔΑΜΩΝΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΡΟΔΟΥ
ΝΙΟΒΗΣ
ΛΕΜΕΣΣΟΥ
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΩΣ Μ. ΒΟΔΑ
ΚΝΙΔΟΥ
ΑΔΑΝΩΝ
ΠΑΙΩΝΙΟΥ ΑΠΟ ΛΙΟΣΙΩΝ ΕΩΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ
ΑΛΜΥΡΟΥ
ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ
ΧΡΥΣΗΙΔΟΣ (ΠΑΡΚΟ)
ΟΔΟΣ ΧΕΥΔΕΝ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ ΕΩΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ (GREEN PARK)
ΟΔΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΚΟΤΣΙΚΑ
ΟΔΟΣ ΔΕΡΙΓΝΥ ΑΠΟ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ ΩΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΩΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΑΣΟΥ
ΠΑΡΚΟ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΟΔΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ (ΖΥΓΑ ΝΟΥΜΕΡΑ)
ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΜΑΡΝΗ
ΜΑΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΕΩΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗ
ΑΛΙΤΣΗΣ
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΑΔΙΕΞΟΔΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΕΩΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΝΗ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΛΑΙΝΟΥΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΡΑΙΜΠΕΡ
ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ ΟΛΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΓΑ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ
7η Δημοτική Κοινότητα
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΩΣ ΛΑΜΨΑ
ΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΣΤ. ΛΑΙΟΥ
ΒΡΑΣΤΟΒΟΥ
ΛΑΜΨΑ & ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΠΟΝ
ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΟΛΗ
ΚΟΝΟΠΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΛΑΚΩΝΟΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
ΠΛ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΩΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΟΡΜΑ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ
ΠΕΖ. ΙΤΕΑΣ
ΠΛ. ΓΚΥΖΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΙΩΝ
ΣΑΛΟΝΩΝ
ΒΡΑΤΣΑΝΟΥ
ΠΑΛΛΗΣ
ΠΟΥΛΙΟΥ
ΕΣΛΙΝ
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
ΑΙΤΩΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ
ΡΟΙΔΗ
ΒΕΡΓΟΒΙΤΣΗΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΑΡΗ
ΑΛΑΣΤΟΡΟΣ
ΛΑΜΨΑ
ΦΛΩΡΟΥ (ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ)
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ
ΡΙΑΝΚΟΥΡ ΟΛΗ ΑΠΟ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΛΑΜΨΑ (ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΠΛΕΥΡΕΣ)