Ξεκίνησε από τα φαρμακεία όλης της χώρας η διάθεση ενός self test στους πολίτες άνω των 18 ετών

Ξεκίνησε σήμερα από τα φαρμακεία όλης της χώρας η διάθεση ενός δωρεάν self test σε όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Η διανομή θα γίνεται έως και το Σάββατο και ώρα 17:00. Σύμφωνα με επιστολή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας, εξαιρούνται από το Σύστημα Διάθεσης Self- Test όσοι έλαβαν self test το προηγούμενο διάστημα (από 17/11 έως 27/11).

Ο ΠΦΣ αναφέρει όμως ότι οι φαρμακοποιοί δεν θα ακολουθήσουν τις οδηγίες της ΗΔΙΚΑ και «δεν θα εκτυπώσουν το φύλλο οδηγιών, δεν θα διαθέσουν φύλλα οδηγιών, δεν θα φωτοτυπήσουν φύλλα οδηγιών. Ας είχαν προβλέψει όσοι σχεδίαζαν αυτή την βιαστική ενέργεια τα αυτοδιαγνωστικά tests να είχαν διατεθεί σε ατομικές συσκευασίες και να είχαν προβλέψει να χορηγηθούν 2 self tests σε κάθε δικαιούχο ώστε να καλυφθεί και η πρώτη εβδομάδα του καινούριου χρόνου». Παράλληλα ο ΠΦΣ ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν διενέργειας μοριακού ελέγχου PCR, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υγείας (2 Δεκεμβρίου).

Αυτό σημαίνει ότι τα θετικά αποτελέσματα των rapid tests θα πρέπει να παραπέμπονται για PCR.